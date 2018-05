Morawiecki, Brudziński, Boniek. "Okrągły stół" w sprawie zamieszek na stadionach





»

We wtorek około godziny 14 na Stadionie Narodowym w Warszawie zaczął się tak zwany "okrągły stół", czyli zwołane przez premiera Mateusza Morawieckiego spotkanie, na którym poruszony zostanie temat bezpieczeństwa na polskich stadionach.

W spotkaniu na Stadionie Narodowym, poza premierem, biorą też udział między innymi szef PZPN Zbigniew Boniek, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, minister sportu i turystyki Witold Bańka i szef resortu spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.

Po zakończonym spotkaniu planowana jest konferencja prasowa.

Źródło: PAP/Bartłomiej Zborowski "Okrągły stół" w sprawie bezpieczeństwa na stadionach

Wydarzenia w Poznaniu

- Organizujemy - i to bardzo wkrótce - już we wtorek najbliższy, taki - nazwijmy to - "okrągły stół" (...), rozmowy z szefami głównych klubów, którzy występują w lidze europejskiej, Lidze Mistrzów, czy eliminacjach do Ligi Mistrzów - zapowiedział w sobotę Morawiecki.

Głównym przyczynkiem do zwołania spotkania były wydarzenia ostatniej kolejki rozgrywek o mistrzostwo Polski. Podczas meczu Lecha z Legią Warszawa w Poznaniu, z sektora kibiców gospodarzy poleciały na murawę race, a następnie niektórzy widzowie wbiegli na boisko

Do akcji wkroczyło około 200 policjantów, którzy przegonili chuliganów z powrotem do ich sektora. Atmosfera pozostawała napięta, spotkanie decyzją wojewody i delegata PZPN zostało zakończone. Komisja Ligi Ekstraklasy przyznała walkower 3:0 warszawskiej drużynie, która została mistrzem Polski.