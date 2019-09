OKO.press: Komisja Europejska zaleciła kontynuowanie procedury artykułu 7 wobec Polski

Video: tvn24

19.07.| Komisja Europejska poinformowała, że w kwestii nowego systemu dyscyplinarnego polskich sędziów, przechodzi do drugiego etapu procedury związanej z naruszeniem przez Polskę prawa europejskiego. - To już jest taka mała zemsta Fransa Timmermansa jako wiceprzewodniczącego komisji - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Jan Kanthak. - To nie jest żadna osobista wendeta. Komisja Europejska musi podjąć kolejne kroki i to zrobiła - wskazał adwokat Michał Wawrynkiewicz, współtwórca inicjatywy "Wolne Sądy".

