Londyńskie zoo zyskało nowego mieszkańca - przedstawicielkę zagrożonego gatunku okapi. Ogród zoologiczny postanowił uhonorować je imieniem przyszłej małżonki księcia Harry'ego, Meghan Markle.

Okapi Meghan urodziło się w grudniu ubiegłego roku. "Nowo narodzone zwierzęta to zawsze powód do świętowania, ale przyjście na świat Meghan to także ogromna okazja, żeby zwrócić uwagę na gatunek okapi, który jest wysoce zagrożony" - powiedziała opiekunka zoo, Gamma Metcalf.



Both Prince Harry and Meghan are committed to the conservation of endangered species and have spent time in various African countries. Okapis are lovely and very endangered. This is absolutely meant as a honor.

— Jane Ballentine (@PlainJane13) 18 stycznia 2018