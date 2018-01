Zamarznięte rzęsy, renifery i -62 st. C. Żyją w najzimniejszej wiosce na świecie





Syberyjska wioska Ojmiakon jest najzimniejszą na świecie stale zamieszkałą osadą. W styczniu temperatura spada tutaj nawet do -60 stopni Celsjusza. Zdjęciami miejscowości pochwalili się w mediach społecznościowych jej mieszkańcy.

Ojmiakon to wieś w rosyjskiej Jakucji, którą często nazywa się biegunem zimna. 26 stycznia 1926 roku termometry odnotowały tu najniższą na półkuli północnej temperaturę powietrza, wskazując -71,2 st. C.

W ostatnich dniach termometry cyfrowe wskazały -62 st. C. Mieszkańcy Ojmiakonu zrobili wtedy niezwykłe zdjęcia, które zdobyły serca użytkowników mediów społecznościowych.

Źródło: Instagram / @anastasiagav Syberyjska wioska Ojmiakon jest najzimniejszą na świecie.

Wieczna zmarzlina

Nazwa Ojmiakon w języku jakuckim oznacza "niezamarzającą wodę", co jest nawiązaniem do pobliskich gorących źródeł. Pozwoliły one na założenie wsi, pomimo wiecznej zmarzliny.

Źródło: Instagram / @anastasiagav Zdjęciami miejscowości pochwalili się w mediach społecznościowych jej mieszkańcy.

Buty ze skóry renifera

Miejscowość liczy 521 mieszkańców. Noszą oni futra i buty ze skór reniferów, a także czapki z lisów polarnych.

Źródło: Instagram / @felixada_ Ojmiakon to wieś w rosyjskiej Jakucji, którą często nazywa się biegunem zimna.

Źródło: Instagram / @stefizini Nazwa Ojmiakon w języku jakuckim oznacza „niezamarzającą wodę”.

Źródło: Instagram / @leonidkruglov Miejscowi noszą futra i buty ze skóry renifera, a także czapki ze skóry lisów polarnych.