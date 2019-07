Ojciec Rydzyk: Nie wszystko jest dobre. Ta dobra zmiana nie jest taka całkiem dobra





Dobrze, że jest 500 plus. Dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko, jeszcze duch - podkreślił w czasie sobotniej mszy na Jasnej Górze założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. - Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi - zaznaczył.

Wieczorna msza XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę zainaugurowała doroczną pielgrzymkę środowiska sympatyków toruńskiej rozgłośni. To jedno z największych pod względem liczby uczestników wydarzeń w sanktuarium. Główne uroczystości pielgrzymki odbywają się w niedzielę.

"Dobrze, że jest 500 plus i inne rzeczy"

USA, Brazylia, Indie. Światowe media o zatrzymaniu za tęczową aureolę - Matka Boska z... czytaj dalej » Występując na zakończenie sobotniej mszy dyrektor i założyciel Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, chwalił rządowy program "500 plus". - Jaka ta to dobra zmiana? Dobrze, że jest 500 plus i inne rzeczy, ale (ważny jest - red.) duch narodu. Owszem, jestem za tym co jest dobrego, ale nie wszystko jest dobre i ta dobra zmiana nie jest taka całkiem dobra. O ducha narodu trzeba walczyć – powiedział ojciec Rydzyk, na co wierni zareagowali brawami i okrzykami.

- Co mi z tego, że pokrzyczycie tutaj? To trzeba w swojej wiosce, w swoim domu, w swoim mieście organizować się mądrze, naprawdę. Teraz wybory się zbliżają, nie wiem co będzie z tymi sprawami. Ja wiem, że może nie wszystko naraz można, ale co? Że w Brukseli powiedzą? Myśmy przeżyli najazd szwedzki, i radzieckie przeżyliśmy, i nie daliśmy się – podkreślił.

"Walka z Kościołem idzie na całego"

Rydzyk mówił między innymi o atakach na księży. Zachęcał wiernych do przeczytania książki pod tytułem "Pedofilią w Kościół". - Oni szykują się dalej. Najpierw to, szkoda gadać, jakie propagandy robią, a później w księży – mówił redemptorysta. Ocenił, że "walka z Kościołem idzie na całego". - Teraz jest na Polskę atak, bo już zrobili bardzo wiele krzywdy w świecie, a teraz na Polskę.

Rydzyk wezwał także do wycofania się Polski z tak zwanej konwencji stambulskiej, dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i domowej. - Konwencja stambulska jak nie będzie odwołana, to co będzie? Będą wchodzić gorzej jak nóż w masło, takie nie w lodówce. A nie odwołali tego - to Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali. Dobrze, że jest 500 plus, dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko - jeszcze duch – zaznaczył.

"Coś obrzydliwego puszczają w TVP"

- Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi. Bo to jest wielki dramat – ten marksizm idzie bardzo mocno, również w Polsce. Dzieci idą na uniwersytety i bardzo często wychodzą niewierzący. Dlaczego? Bo jest sączony ten ateizm marksistowski, bardzo sprytnie – dodał dyrektor.

"Martwię się o poziom i przyszłość chrześcijaństwa w Polsce" - Jesteśmy jako... czytaj dalej » Zarzucił telewizji publicznej emitowanie filmów uderzających w rodzinę. - W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę, wzorce złe, rozwód za rozwodem, partner za partnerem, geje i inni, LGBT. Coś obrzydliwego puszczają w TVP. Jaka to dobra zmiana? - stwierdził dyrektor toruńskiej rozgłośni, podkreślając, że jej słuchacze są "wojskiem i rycerzami" Maryi.

W zaproszeniu na tegoroczną pielgrzymkę ojciec Rydzyk napisał między innymi: "Idziemy przepraszać za wszystkie przeciw Panu Bogu i naszej Królowej zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa, jakich w naszej Ojczyźnie nie było nawet w czasach ateizmu komunistycznego".

Dyrektor zapowiedział, że podczas pielgrzymki na Jasnej Górze zostanie poświęcony nowy telewizyjny samochód transmisyjny, wartości ponad 5 milionów złotych, kupiony z pożyczki. Poprosił wiernych o ofiarę na ten cel.