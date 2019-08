Pokuta dla ojca Gużyńskiego po reakcji na słowa abpa Jędraszewskiego

6.08 | Nie tylko arcybiskup Marek Jędraszewski widzi w środowiskach LGBT "tęczową zarazę". Do krakowskiego hierarchy dołączają kolejni. Metropolita szczecińsko-kamieński do swoich wiernych mówi o opłacanych marszach i bezbożnym pogaństwie. Swoje dorzuca biskup z Płocka.

"Tęczowa zaraza" nie przejdzie bez echa. Przed krakowską kurią odbył się protest przeciwko wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jest też doniesienie do prokuratury, a znany dominikanin apeluje do metropolity o dymisję i namawia, by pisać do niego listy w tej sprawie.

12.05 | "Tylko nie mów nikomu" to dokument, przedstawiający historię ofiar księży pedofilów w konfrontacji ze swoimi oprawcami. W sobotę 11-ego maja film udostępniono w Internecie i w ciągu kilkunastu godzin zdobył on ponad 2 miliony wyświetleń. Film na antenie TVN24 komentował dominikanin, ojciec Paweł Gużyński.

"W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę" - napisał w czwartek prowincjał Dominikanów Paweł Kozacki. Ojciec Gużyński w zeszłym tygodniu ogłosił "katolicki maraton pisania listów" do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wzywających hierarchę, by podał się do dymisji po swoich słowach o "tęczowej zarazie".