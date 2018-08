Ojciec księżnej Sussex twierdzi, że tęskni. Córka przestała się do niego odzywać

Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex, nie rozmawiał z córką od czasu jej ślubu z księciem Sussex, Harrym - donosi brytyjski dziennik "The Sun". Jak informuje gazeta, Markle obawia się, że córka w ogóle zrezygnuje z kontaktów z nim.

"Nie oczekuje, że ją zobaczę bądź dowiem się co u niej i jest to w porządku" - powiedział Thomas Markle brytyjskiej gazecie "The Sun".

Wcześniej mówił, że mu wstyd, teraz twierdzi, że ma operację. Nie poprowadzi Meghan do ołtarza Thomas Markle -... czytaj dalej » Amerykańska aktorka i aktywistka społeczna, obecnie księżna Sussex Meghan, poślubiła szóstego w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Harry’ego w maju podczas ceremonii w zamku w Windsorze.



Przygotowania do ślubu zostały wówczas nawet nieco przyćmione przez doniesienia o tym, że ojciec Markle sprzedał paparazzim prawa do fotografowania siebie w ostatnich tygodniach przed ceremonią.

Matka Harry'ego - księżna Diana - zginęła w 1997 roku ścigana przez paparazzich w Paryżu.

Thomas Markle, który ostatecznie nie pojawił się na ślubie, w rozmowie z brytyjskim taboildem powiedział, że brytyjska rodzina królewska "oddzieliła go od niej (córki - red.)". Zaznaczył, że od ślubu w ogóle nie rozmawiał z Meghan.

"Nie mam jak się z nią skontaktować. Numer telefonu, na który dzwoniłem już nie działa. Kontaktując się z rodziną królewską nie otrzymuję odpowiedzi, a nie ma żadnego adresu, pod który mógłbym napisać" - tłumaczy.

Ojciec twierdzi, że bardzo tęskni za córką i chciałby być częścią jej życia.

Królowa Elżbieta i księżna Meghan z oficjalną wizytą. Pierwszy raz bez męża Królowa Elżbieta... czytaj dalej »

"Chciałbym, żeby moja relacja z Meghan była jak ojca z córką, taka, jak zawsze była" - przekonywał w rozmowie z dziennikarzami.

"Chciałbym, zostawić za nami różnice i się spotkać. Bardzo za tobą tęsknię" - powiedział, zwracając się też bezpośrednio do córki.

"Jeśli miałbym jakąś wiadomość dla Harry’ego, to: odpuść, jestem teraz twoim teściem" - dodał. Mógł w ten sposób odnieść się do prawdopodobnej kłótni, którą sam sprowokował. W wywiadzie dla innego brytyjskiego tabloidu, "The Mail on Sunday", Thomas Markle powiedział z kolei, że Harry przed ślubem skrytykował go za zdjęcia, które postanowił sprzedać paparazzim. W odpowiedzi teść miał odłożyć słuchawkę.

Biuro prasowe księcia Sussex - Pałac Kensington - przekazało agencji Reutera opisującej te doniesienia, że nie będzie komentować wywiadów ojca księżnej.