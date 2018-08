Ojciec zabrał sześciolatka na rower, wyjechał z nim na drogę ekspresową

Video: Youtube/Michał I

Rowerzysta bez głowy. Jechał pod prąd na dwupasmówce

23.08. | Skrajną głupotą popisał się rowerzysta, którego nagrał jeden z kierowców jadących obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego. Poruszający się jednośladem nie dość, że jechał pod prąd, to poruszał się lewym pasem przeznaczonym do szybszej jazdy. - Kolega aż przeklnął, jak to zobaczył - mówi pan Michał.

»