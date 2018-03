Wehikuł czasu, podróż do przyszłości i dużo tańca. Kto przyjedzie na OFF Festival





Do grona wykonawców, którzy w sierpniu odwiedzą katowicki OFF Festival, dołączają muzycy, którzy sentymentalnie, ale i ze świeżością podchodzący do przeszłości oraz tacy, którzy eksperymentują ze współczesnymi brzmieniami.

Od 3 do 5 sierpnia 2018 roku katowicka Dolina Trzech Stawów będzie królestwem muzyki niezależnej. W poniedziałkowy wieczór Artur Rojek, szef OFF Festivalu, zaprezentował kolejnych wykonawców swojego festiwalu.

Kultowy twórca zaśpiewa o kultowym twórcy

To będzie szósty raz, kiedy Ariel Pink - mający w naszym kraju oddane grono fanów - przyjedzie do Polski. Jeden z najciekawszych niezależnych artystów, ojciec chrzestny takich gatunków jak hypnagogicpop i chillwave, tak naprawdę nazywa się Ariel Marcus Rosenberg i pochodzi z Los Angeles. Niespełna 40-letni Pink zaczął tworzyć jako nastolatek, głównie za pomocą ośmiościeżkowego kasetowego rejestratora do studia domowego. Brzmieniom, które osiągał za jego pomocą, pozostał wierny do dziś. To, co nagrywa Ariel Pink, jest czasem surrealistycznym przeniesieniem estetyki lat 60.,70.,80.,90. do domowego zacisza. Artysta, mający na koncie kilkanaście albumów, w ubiegłym roku wydał płytę "Dedicated to Bobby Jameson". Jest ona hołdem dla nieżyjącego od 2015 roku amerykańskiego singera-songwritera Bobby’ego Jamesona, którego losy były niezwykle tajemnicze. Poza tym, że Pink będzie promował swój nowy album, na jeden dzień zostanie też kuratorem sceny eksperymentalnej.

Ariel Pink

"Rozszarpią na kawałki, poskładają w całość"

Do Katowic przyjadą też ...And You Will Know Us by the Trail of Dead. Teksańczycy, na których oryginalne rockowe brzmienie składają się wpływy takich wykonawców, jak Fugazi, Bikini Kill, Sonic Youth, Genesis, Public Enemy, a nawet Jan Sebastian Bach i Antonio Vivaldi, na OFF-ie wystąpią ze swoim trzecim albumem. O "Source Tags and Codes" (2002) serwis Pitchork pisał: "wciągnie cię, rozszarpie na kawałki, poskłada w całość, wyliże do czysta twe rany i odeśle z powrotem w świat, z poczuciem straty i nadziei zarazem. I już nigdy nie będziesz taki sam". O tym albumie mówi się, że jest najlepszym w dorobku kwartetu. Sam zespół uważa jednak, że nagranie krążka życia jeszcze przed nim.

...And You Will Know Us By The Trial of Dead

(Nie)Zgrany duet

Nanook of the North to duet, który tworzą Stefan Wesołowski i Piotr "Hatti Vatti" Kaliński. Jak ich opisać w dużym uproszczeniu? Pierwszy, to wybitny przedstawiciel nurtu neoclassical, porównywany do na przykład Ólafura Arnaldsa. Drugi - były gitarzysta punkowego Gówna, w którego palecie inspiracji znajdziecie Chemical Brothers i Krystynę Prońko. Ta, wydawać by się mogło zupełnie niedopasowana dwójka, nagrała na Islandii płytę, która jest nową ścieżką dźwiękową do filmu dokumentalnego o roku z życia Inuitów - "Nanuk z Północy" Roberta J. Flaherty’ego (1922).

Nanook of the North

Japoński pop

Wednesday Campanella mieszają ze sobą J-pop, czyli japoński pop, hip-hop, funk i elektronikę, a wszystko to w otoczce kiczu z lat 80. W Japonii mają oddanych fanów. Światu objawili się w 2016 roku minialbumem "UMA", a potem długogrającym albumem "Superman" (2017). O tym wydawnictwie pisano, że może ocalić mainstreamowy J-pop. Członkowie Wednesday Campanella nie uważają jednak, by J-pop był osobnym gatunkiem muzycznym i nie odczuwają potrzeby określania swojej twórczości w ten sposób.

Wednesday Campanella

Odrzucają i intrygują

Housewives to kwartet z Londynu, łączący post-punk z noisem i industrialem, wyrasta na spadkobierców This Heat i Einsturzende Neubauten. Housewives określają się surową, bezkompromisową i nieprzyjazną grupą. Łącząc jazz, post-punk i elektronikę faktycznie osiągają brzmienie, które i odrzuca, i intryguje.

Housewives

Impreza w opuszczonym supermarkecie

Orlagh Dooley, dj-ka i producentka, sięgająca po dubstep, garage, house, jungle, zadebiutowała albumem "UK Lonely" (2016). Or:La, bo pod takim pseudonimem występuje Dooley, pochodzi z małego miasteczka w Irlandii Północnej, ale pierwsze profesjonalne kroki stawiała w klubach Liverpoolu. Dziś ma własną wytwórnię, współtworzy także serię kultowych już w Liverpoolu imprez Meine Nacht. Jedna z nich odbyła się w opuszczonym supermarkecie na obrzeżach miasta.

Or:La

Od rocka do muzyki tanecznej

W Katowicach zameldują się też Bass AstralxIgo. Basista Kuba Tracz i wokalista, choć serce oddali muzyce rockowej, zaczęli nagrywać razem tę taneczną. Ich druga wspólna płyta, wydana pod koniec 2017 roku "Orell", aż tętni od energii. Krakowski duet słynie z live actów i w Katowicach przekonacie się dlaczego.

BassAstralxIgo

Lista obecności

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams, John Maus, Big Freedia, Turbonegro, Egyptian Lover, Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Jacques Greene, The Brian Jonestown Massacre, Jon Hopkins Live, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Aurora, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax oraz Sorja Morja.