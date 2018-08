"Ogromna paleta doznań muzycznych". Artur Rojek o OFF Festival

Foto: tvn24 Video: tvn24.pl

Rojek o OFF Festiwal: jest robiony przez fana dla fanów

19.11.| OFF jest uznawany za jeden z najciekawszych festiwali nie tylko w Polsce, ale również na świecie. W 2014 roku "Times" zaliczył nas do grona dziesięciu najciekawszych imprez muzycznych świata. W tym roku zrobił to samo "The Guardian", ta praca ma sens. To, że robimy taki a nie inny festiwal, świadczy o tym, że jest potrzeba, że są ludzie, którzy się taką muzyką interesują i którzy co roku na ten festiwal przyjeżdżają. A my ciągniemy ten wózek dalej, bo w następnym roku będzie już trzynasta edycja i jeszcze bardziej zaskoczymy! - powiedział Artur Rojek.

