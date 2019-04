Seanse w wyjątkowym miejscu na festiwalu Off Camera. "Odbicie od zwykłego pójścia do kina"

25.04| Dwa konkursy festiwalowe, pokazy filmowe nad Wisłą i na dachach krakowskich kamienic, goście z różnych zakątków Ziemi, ale przede wszystkim najlepsze produkcje niezależne z całego świata. Tak zapowiada się 12. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie, który potrwa od 26 kwietnia do 5 maja.

26.04 | W piątek w Krakowie wystartował Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Święto kina potrwa do 5 maja. W ramach festiwalu odbędą się Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

26.04 | W piątek w Krakowie wystartował Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Święto kina potrwa do 5 maja. W ramach festiwalu odbędą się Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

26.04 | W piątek w Krakowie wystartował Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Święto kina potrwa do 5 maja. W ramach festiwalu odbędą się Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. - Cały Kraków zamienia się w gigantyczne kino plenerowe - podkreśliła Alicja Myśliwiec, rzeczniczka prasowa festiwalu.

27.04 | Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera ruszył w piątek w Krakowie. Potrwa do 5 maja.

27.04 | - Kraków od początku był naszym domem i uznaliśmy, że dobrze by było też trochę wyjść w samo miasto - mówiła w TVN24 Anna Trzebiatowska, dyrektor artystyczna Mastercard OFF Camera, który od piątku trwa w Krakowie.

27.04 | - Kraków od początku był naszym domem i uznaliśmy, że dobrze by było też trochę wyjść w samo miasto - mówiła w TVN24 Anna Trzebiatowska, dyrektor artystyczna Mastercard OFF Camera. Festiwal od piątku odbywa się w Krakowie.

Kraków do końca majówki zmienia się w wielkie kino plenerowe. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera. To jeden z największych festiwali filmowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W czasie festiwalu będą projekcje ponad stu filmów, ale także koncerty, warsztaty i spotkania z gwiazdami.

28.04 | Na krakowski Festiwal Mastercard OFF Camera - prosto z Włoch - przyjechała Kasia Smutniak. W rozmowie z Eweliną Woźnicą opowiadała o współpracy z Krystyną Jandą. Jak stwierdziła, było to dla niej spełnieniem marzeń. Wspólnie zagrały w filmie "Słodki koniec dnia" w reżyserii Jacka Borcucha.

29.04 | W Krakowie trwa Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Święto kina potrwa tam do 5 maja. Pokazy odbywają się nie tylko w kinach, ale też w dosyć nietypowych miejscach - na przykład na dachu kamienicy.

W Krakowie trwa Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Święto kina potrwa tam do 5 maja. Pokazy odbywają się nie tylko w kinach, ale też w dosyć nietypowych miejscach - na przykład na dachu kamienicy. - To jest takie odbicie od zwykłego pójścia do kina - powiedziała jedna z uczestniczek festiwalu w rozmowie z reporterką TVN24.