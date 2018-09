Unijny komisarz: Polska wśród krajów stanowiących śmiertelne niebezpieczeństwo dla Wspólnoty

Foto: Polaris/EAST NEWS Video: tvn24

Sikorski: jesteśmy problemem a nie współdecydentem Unii...

28.08.| - Bardzo się martwię nie tylko tym, co nasi politycy mówią, ale także tym co się nie dzieje. Byliśmy w grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej, a nie można być liderem nie wykonując - czy tylko grożąc niewykonaniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości, czy w ogóle stawiając się samemu do kąta w różnych sprawach unijnych - ocenił w "Faktach po Faktach" Radosław Sikorski.

