Odra nad Odrą. Zakaz odwiedzin w szpitalach i "szczególny rygor sanitarny"

Video: Paula Przetakowska / Fakty po Poludniu

Ulotki w urzędach, pisma w szkołach. Sanepid ostrzega przed...

Od stycznia do listopada tego roku do naszego urzędu ponad 60 tysięcy cudzoziemców przyszło, żeby załatwić swoje sprawy związane z pobytem i z pozwoleniem na pracę. Część z nich przyjeżdża do Polski z państw, w których nie ma obowiązku szczepień. Dlatego zachodniopomorski sanepid ruszył z akcją i o skutkach wywoływanych przez odrę informuje w trzech językach. Z kolei do szkół zostały skierowane pisma, które mają być przekazywane rodzicom uczniów.

»