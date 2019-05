Statek scjentologów objęty kwarantanną. Na pokładzie zakaźna choroba

Statek wycieczkowy z około 300 osobami na pokładzie został objęty kwarantanną w porcie na karaibskiej wyspie Saint Lucia - poinformowała w czwartek agencja Reutera. Decyzję podjęto po tym, jak osoby na pokładzie zaczęły chorować, a objawy wskazywały na wirusa odry.

Według NBC News należący do Kościoła Scjentologicznego wycieczkowiec SMV Freewinds odbywał rejs po Morzu Karaibskim, gdy na jego pokładzie zaczęto chorować. Po stwierdzeniu, że to silnie zakaźna choroba, której objawy przypominają odrę, statek we wtorek skierowany został przez kapitana do najbliższego portu na wyspie Saint Lucia.

Kwarantanna z powodu odry

Statek zacumował w mieście Castries, gdzie objęty został kwarantanną. Nikomu z jego pokładu nie wolno było zejść na brzeg. Ten środek bezpieczeństwa podjęty został w związku z obawą, aby choroba nie rozprzestrzeniła się na wyspie i nie doprowadziła do wybuchu epidemii.

- Ze względu na wyjątkową zakaźność wirusa odry, podjęliśmy decyzję, że nie pozwolimy na to, żeby pasażerowie zeszli na ląd - powiedziała szefowa lokalnych służb medycznych Merlene Frederick-James.

Frederick-James poinformowała następnie w oświadczeniu, że został już potwierdzony jeden przypadek odry wśród osób znajdujących się na pokładzie - to kobieta będąca członkiem personelu pokładowego. Stan tej osoby, podobnie jak pozostałych chorych, określony został jako stabilny. Wszyscy chorzy pozostają jednak pod obserwacją, ponieważ pierwsze objawy odry widać dopiero po 10-12 dniach od kontaktu z wirusem.

Saint Lucia to państwo na wyspie o tej samej nazwie, które uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1979 roku. Pozostaje członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów i formalnie uznaje zwierzchność brytyjskiego monarchy.

100 dawek szczepionki

Według agencji Reutera w czwartek SMV Freewinds otrzymał od służb medycznych 100 dawek szczepionki przeciwko odrze, po czym wieczorem tego samego dnia jednostka odpłynęła z wyspy Saint Lucia. Według CNN statek znajduje się już na morzu i kieruje w stronę innej karaibskiej wyspy Curacao.

Reuters, powołując się na stronę internetową Kościoła Scjentologicznego zauważa, że statek ten nie jest zwykłym wycieczkowcem. To pływający "religijny azyl oferujący najbardziej zaawansowany poziom duchowego doradztwa religii scjentologicznej" - cytuje agencja.

Scjentologia to budzący wiele kontrowersji ruch religijny, stworzony w 1951 roku przez amerykańskiego pisarza fantastyki naukowej L. Rona Hubbarda.

Ameryka walczy z odrą

Reuters podkreśla także, że większość osób znajdujących się na pokładzie wycieczkowca to Amerykanie. W Stanach Zjednoczonych notuje się najwyższą ilość zachorowań na odrę od ćwierćwiecza. W tym roku zdiagnozowano tę chorobę już u ponad 700 osób.

Prawie trzy czwarte obecnych przypadków zachorowań na odrę wykryto w Nowym Jork w środowisku ortodoksyjnych Żydów. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zarządził obowiązkowe szczepienia w dzielnicach, gdzie zanotowano najwięcej przypadków tej choroby, pod groźbą kary w wysokości tysiąca dolarów. Dzieci, które nie mają świadectwa szczepień, nie mogą brać udziału w zajęciach publicznych w Nowym Jorku.

Coraz częstsze zachorowania na odrę są w ocenie ekspertów wynikiem kampanii dezinformujących rodziców i zniechęcających ich do szczepienia dzieci.

W 2000 roku amerykańskie władze sanitarne ogłosiły, że odra została całkowicie wypleniona w Stanach Zjednoczonych.