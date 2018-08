Odnaleziono ciało piątej ofiary katastrofy samolotu na Alasce

Samolot rozbił się na Alasce. "To bardzo niebezpieczne miejsce"

07.08 | - To bardzo niebezpieczne miejsce, na stromym zboczu. O tej porze roku nie da się tam wejść, z powodu zagrożenia lawinami, spadającymi głazami i bryłami lodu - powiedział ratownik wysokogórski, Chris Ericson. Jak dodał rozbity samolot znajduje się w szczelinie lodowej na zboczu góry.

