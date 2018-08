Matka neandertalka, ojciec denisowianin. Międzygatunkowy mariaż sprzed 90 tysięcy lat





Naukowcy z Instytutu Maksa Plancka w Lipsku dokonali przełomowego odkrycia. Kość znaleziona w 2012 roku w Denisowej Jaskini na Syberii należała do 13-letniej potomkini dwóch gatunków poprzedzających nasz własny. Matką urodzonej 90 tysięcy lat temu osobniczki była przedstawicielka neandertalczyka, a ojcem - denisowianin.

Materiału do badań dostarczyli rosyjscy archeologowie, którzy w 2012 roku znaleźli fragmenty kości w Denisowej Jaskini na Syberii.

Miejsce cieszy się szczególnym zainteresowaniem naukowców już od lat 70. XX wieku. Na podstawie odkrytych wtedy szczątków i artefaktów ustalono, że jaskinia była zamieszkana już około 125 tysięcy lat temu.

Źródło: Google Maps Denisowa Jaskinia na Syberii

Kość sprzed 90 tysięcy lat

Znalezisko z 2012 roku to fragment kości długiej, pochodzący sprzed około 90 tysięcy lat. Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maksa Plancka w Lipsku ustalili, że kość należała do osobnika płci żeńskiej w wieku około 13 lat.

Źródło: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Fragmenty kości badano w Lipsku Źródło: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Kość została znaleziona w 2012 roku

Przerażające dowody na to, że nasi przodkowie byli kanibalami Głęboko w jaskini... czytaj dalej » Płeć i wiek to niejedyne informacje, jakie ustalono w Lipsku dzięki wyizolowanemu z kości fragmentowi DNA. Przełomowym odkryciem okazało się to, że osobnik z Denisowej Jaskini jest dzieckiem matki z gatunku neandertalczyka i ojca denisowianina.

- Dzięki wcześniejszym badaniom wiedzieliśmy, że neandertalczycy i denisowianie musieli mieć czasami dzieci - powiedziała Viviane Slon, badaczka, która pracowała przy izolowaniu DNA.

- Nigdy jednak nie sądziłam, że będziemy mieć takie szczęście i faktycznie znajdziemy potomka tych dwóch gatunków - dodała.

Fabrizio Mafessoni, który również uczestniczył w tych badaniach, za szczególnie ważne uznał to, że kość 13-letniej potomkini dwóch gatunków pozwoli na pogłębienie wiedzy zarówno o przodkach ze strony matki - neandertalczykach, jak i od strony ojca - denisowianach.

Źródło: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology DNA badano w Lipsku

Nasi przodkowie

Neandertalczyk to gatunek z rodzaju Homo (człowiek), który żył w okresie między 400 tys. a 24,5 tys. lat temu, w epoce plejstocenu. Neandertalczycy rozprzestrzenili się na terenie dzisiejszej Europy i na Bliskim Wschodzie.

Denisowianin, również należący do rodzaju Homo, został opisany w 2010 roku. Nazwa grupy przodków człowieka rozumnego pochodzi od miejsca znaleziska w Denisowej Jaskini. Według naukowców denisowianie żyli około 40 tysięcy lat temu i mieli stosunkowo niewiele okazji, by spotykać się z neandertalczykami, bo zamieszkiwali tereny położone na wschodzie Eurazji.

Przynajmniej jednak jedna okazja zaowocowała potomstwem.