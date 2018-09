Na 100-lecie niepodległości chcieli wypożyczyć symbol Tatr. "Chyba razem z Giewontem"

Do władz Tatrzańskiego Parku Narodowego wpłynęło oficjalne pismo od pewnej fundacji, która chciała wypożyczyć jeden z najbardziej znanych symboli Tatr - krzyż, który wieńczy Giewont. Niecodzienna prośba zaskoczyła wszystkich.

Morze chmur. Niezwykłe nagranie z Giewontu Nad Zakopanem... czytaj dalej » - Mniej więcej dwa miesiące temu do parku wpłynęła pisemna prośba o to, by wypożyczyć krzyż z Giewontu - relacjonuje Maciej Stasiński, reporter TVN24.

Wniosek był podpisany przez jedną z fundacji organizujących obchody z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego nie ujawniają jednak o jaką dokładnie fundację chodzi. Nie wiadomo też, jaką dokładnie rocznicową imprezę krzyż miał uświetnić.

"Władze parku mocno zaskoczone"

Wiadomo natomiast, że pisemna prośba wzbudziła konsternację w dyrekcji TPN. - Władze parku były mocno zaskoczone, bo trudno z powodów technicznych zdemontować krzyż, który składa się z 400 trwale znitowanych elementów. Nie wiadomo, jakby miał wyglądać transport - mówi Stasiński.

Wnioskodawca otrzymał pisemną odpowiedź. Wyczytał z niej, że TPN krzyża nie wypożyczy. - Odmówiliśmy, uzasadniając to tym, że trzeba by go wypożyczyć razem z Giewontem - powiedział RMF FM Szymon Ziobrowski, dyrektor parku.

Krzyż stanął na szczycie Giewontu w 1901 roku. Miał upamiętnić rocznicę urodzin Jezusa Chrystusa. 400 elementów tworzących żelazną konstrukcję waży niemal dwie tony. Zostały one wwiezione wozami konnymi na Halę Kondratową, a stamtąd wniesione na Giewont.

Od tego czasu krzyż na Giewoncie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr.

W 2007 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.