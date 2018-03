"Sąd stwierdził, że prawo do kontrmanifestacji to podstawowe prawo demokratycznej debaty publicznej" - napisano na stronie internetowej Obywateli RP. Członkowie stowarzyszenia, Maciej Bajkowski oraz Arkadiusz Szczurek, usłyszeli wyroki uniewinniające. Dwa procesy dotyczyły wydarzeń, do jakich doszło podczas miesięcznic smoleńskich w ubiegłym roku.