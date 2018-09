Obywatele głodują. Prezydent przyłapany ze stekiem i cygarem





Prezydent Wenezueli odwiedził w Turcji restaurację popularnego kucharza znanego jako Salt Bae. Nagranie z tej wizyty wywołało falę krytyki pod adresem Nicolasa Maduro. Zarzucono mu wystawne życie, podczas gdy jego kraj od lat znajduje się w głębokim kryzysie. Poziom niedożywienia wśród dzieci jest rekordowo wysoki, a Wenezuelczycy masowo opuszczają ojczyznę.

Miliardowe pożyczki za ropę? "Wenezuelę i Chiny łączy wielki sojusz" Prezydent... czytaj dalej » Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać Nicolasa Maduro, którego w ekskluzywnej restauracji podejmuje popularny turecki kucharz Nurset Gocke.

Tymczasem w Wenezueli blisko dwie trzecie mieszkańców deklaruje spadek wagi, spowodowany pogłębiającym się kryzysem i ograniczeniami w dostępie do żywności. Czerwone mięso, które serwowano Maduro, szczególnie trudno tam zdobyć.

Steki za setki dolarów

Prezydent Wenezueli zatrzymał się w Stambule w drodze do Chin. Maduro postanowił odwiedzić jedną z restauracji szefa Nurseta Gocka, który znany jest ze swojego nietypowego sposobu solenia mięsa.

Popularny w internecie jak "Salt Bae" prowadzi luksusowe restauracje w Stanach Zjednoczonych, Turcji i na Bliskim Wschodzie. Ceny potraw w nich serwowanych sięgają setek dolarów.

Kiedyś żyły w najbogatszym kraju regionu. Teraz sprzedają ciała "dla dobra rodziny" W Wenezueli bieda... czytaj dalej » Na filmach publikowanych przez Gocka na portalu internetowym widać również, jak Maduro pali cygaro, wyjęte z drewnianego pudełka z grawerunkiem jego imienia. "Salt Bae" usunął nagrania po kontrowersjach, jakie wywołały.

Inflacja i niedożywienie

Wenezuela od lat znajduje się w głębokim kryzysie. Poziom niedożywienia wśród dzieci jest rekordowo wysoki, a blisko 2,3 mln osób opuściło kraj. W państwie szaleje inflacja. Poziom przestępczości jest jednym z najwyższych na świecie. Brakuje podstawowych produktów, leków, części zamiennych do maszyn i pojazdów, a nawet banknotów w obiegu, nie mówiąc już o załamaniu się sektora usług.

Nagrania z restauracji wywołały więc oburzenie światowej opinii publicznej.

Jednym z krytyków jest wenezuelski opozycjonista Julio Borges, który wyjechał z kraju w obawie przed represjami. "Gdy Wenezuelczycy cierpią i umierają z głodu, Nicolas Maduro i Cilia Flores (jego żona - red.) spędzają miłe chwile w jednej z droższych restauracji na świecie, a to wszystko za pieniądze skradzione obywatelom" - napisał na swoim Twitterze.

Głosy krytyki płyną także z USA. Republikański senator Marco Rubio przypomniał, że Maduro to "dyktator kraju, w którym 30 procent mieszkańców je tylko jeden posiłek dziennie".



I don’t know who this weirdo #Saltbae is, but the guy he is so proud to host is not the President of #Venezuela. He is actually the overweight dictator of a nation where 30% of the people eat only once a day & infants are suffering from malnutrition. https://t.co/sSNPK9cAAx — Marco Rubio (@marcorubio) 18 września 2018