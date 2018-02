Obserwował wędkarzy, potem groził im bronią

Policja: krzyczał do Marokańczyków "wypier****ć z Polski" i groził wiatrówką Zarzuty... czytaj dalej » Wszystko rozegrało się w sobotę około godziny 15. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał zgłoszenie od wędkarza, któremu chwilę wcześniej nieznany mężczyzna miał grozić przedmiotem przypominającym broń.

- Groźby miał on także kierować w kierunku innych osób wędkujących na jednym z jezior w powiecie gorzowskim. We wskazane miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili dodatkowe fakty - podaje Mateusz Sławek z gorzowskiej policji.

Najpierw z nożem, potem z wiatrówką

Strzelał do ludzi z wiatrówki. Prokurator chciał dla niego 15 lat więzienia, sąd był łagodniejszy Nie za usiłowanie... czytaj dalej » Wspomniany mężczyzna miał obserwować wędkarzy przez lornetkę. Gdy dwóch z nich postanowiło sprawdzić o co chodzi, spotkali się z agresją. - Zaczął on kierować w ich stronę groźby, trzymając w ręku nóż, jednak po chwili zaprzestał i oddalił się - wyjaśnia Sławek.

Mężczyźni wrócili do wędkowania. Po krótkim czasie zauważyli, że agresor idzie w ich kierunku z przedmiotem przypominającym broń. Ponownie kierował on w stronę wędkarzy groźby. - Na szczęście, na groźbach się skończyło, a mężczyzna znów się oddalił - relacjonuje Sławek.

Grozi mu osiem lat więzienia

Wtedy wędkarze powiadomili policjantów. Ci rozpoczęli poszukiwania. Przeczesali tereny wokół jeziora. W końcu udało im się zatrzymać podejrzanego mężczyznę. Według policjantów to on miał grozić wędkarzom nad jeziorem. W jego mieszkaniu zabezpieczyli dwie wiatrówki oraz jedną sztukę amunicji do broni palnej.

- Funkcjonariusze ustalili, że broń, którą mężczyzna miał przy sobie podczas spotkania wędkarzy, ukrył w lesie. Policjanci dotarli we wskazane miejsce i zabezpieczyli broń palną - wyjaśnia Sławek.

Mężczyzna przyznał się do winy. - 30-latkowi za groźby karalne oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji może grozić nawet osiem lat pozbawienia wolności - kończy Sławek. Treści jego wyjaśnień policja nie ujawnia.