Rocky protestem przeciwko Erdoganowi? Jest śledztwo

24.10 | Kibice Galatasaray Stambuł rozwinęli na stadionie w czasie derbów Stambułu gigantyczny baner z podobizną słynnego bohatera filmowego, granego przez Sylwestra Stallone. Banerowi towarzyszyły napisy: "Powstańcie" oraz "On jest tak wielki, bo Wy klęczycie". Rozpętała się afera, bo prorządowe media w Turcji uznały to za manifestację poparcia dla Fetullacha Gulena. To duchowny oskarżany przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana o inspirowanie zeszłorocznego puczu. To wystarczyło, żeby zacząć oficjalne śledztwo.

