Sejmowa komisja zdrowia w środę spotyka się z szefem resortu. Konstanty Radziwiłł informował o skali i skutkach protestu lekarzy. W ostatnich miesiącach część lekarzy zrezygnowała z pracy powyżej 48 godzin tygodniowo, domagając się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżek.

14:26

We wtorek ministerstwo poinformowało, że dotychczas klauzulę opt-out wypowiedziało 1889 rezydentów i 1657 innych lekarzy. Z kolei według szacunków Porozumienia Rezydentów OZZL, wypowiedzenia takie złożyło ok. 5 tys. medyków.



W środę minister Radziwiłł ocenił, że sytuacja jest pod kontrolą i nie wydarzyło się nic zagrażającego życiu pacjentów. - Chciałbym polemizować z tezą, że mamy do czynienia z jakimś ogólnym chaosem w służbie zdrowia i pacjenci powinni się czegoś bać. Absolutnie tak nie jest. Sytuacja jest całkowicie pod kontrolą, przede wszystkim dzięki bardzo rozsądnym działaniom dyrektorów szpitali - powiedział. Dodał, że prowadzona akcja może skłonić dyrektorów do bardziej racjonalnej organizacji pracy szpitala.



W posiedzeniu komisji uczestniczą też przedstawiciele protestujących lekarzy. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Krzysztof Hałabuz powiedział, że lekarze odczekują, że komisja będzie "skutecznie stymulować ministra, który przestanie atakować lekarzy i formy protestów, tylko zacznie poszukiwać rozwiązań, które poprawią patologiczną sytuację w ochronie zdrowia, która tak długo została zaniedbana".



Protestujący domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń. Lekarze zapowiedzieli, że w placówkach na terenie całego kraju będą wypowiadać klauzulę opt-out, której podpisanie jest przez lekarza dobrowolne i oznacza zgodę na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. W wyniku protestu część szpitali ma problem z obsadą dyżurów lekarskich.



W ostatnich tygodniach protestujący kilkakrotnie apelowali o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. W poniedziałek premier przyznał, że młodzi lekarze zarabiają zdecydowanie za mało, ale powinni oni zostawać w kraju. Jak dodał, pewnych niedoskonałości w systemie ochrony zdrowia "nie da się uleczyć w krótkim czasie". Premier poprosił młodych lekarzy, by przystąpili do dialogu.



Ministerstwo zdrowia przypomina, że niedawno weszła w życie nowelizacja ustawy, na mocy której nakłady na opiekę zdrowotną mają stopniowo rosnąć do 6 proc. PKB w 2025 roku. Minister Konstanty Radziwiłł w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że od stycznia wynagrodzenia zasadnicze młodych lekarzy po raz kolejny wzrosły i obecnie wynoszą one od 3,6 tys. zł do 4,7 tys. zł. - Dzisiaj lekarze rezydenci zarabiają o co najmniej 500 zł więcej niż jeszcze pół roku temu, a niektórzy zarabiają więcej o 1,7 tys. zł miesięcznie. To są naprawdę duże podwyżki - ocenił minister.

PO chce odwołania Radziwiłła

PO zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu złoży wniosek o odwołanie Radziwiłła. - Nie słyszymy ani o rozmowach z lekarzami, ani o strategii, ani o tym, co minister Radziwiłł będzie robił w najbliższych dniach, kiedy kolejni lekarze złożą wymówienia z pracy i stosowania reguły opt-out - powiedziała była premier Ewa Kopacz.

Radziwiłł w rozmowie z dziennikarzami tuż przed rozpoczęciem obrad komisji zdrowia stwierdził, że w Polsce nie ma miejsca, w którym byłoby jakiekolwiek zagrożenie w związku z wypowiadaniem przez lekarzy klauzuli opt-out, a "żadne oddziały nie zostały zamknięte".

Pytany o żądania opozycji jego dymisji, Radziwiłł powiedział, że "o składzie Rady Ministrów decyduje premier, a nie opozycja".