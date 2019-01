"Barierkoza za grube miliony ma się dobrze". Urzędnicy: to dla bezpieczeństwa rowerzystów

Video: UM Oborniki

"Barierkoza" przy Puszczy Noteckiej

30.01| Malownicza trasa do Puszczy Noteckiej ma nową drogę rowerową. To ponad 11 kilometrów gładkiego asfaltu. Ale na odcinku 1700 metrów z obu stron zamontowano szeregi biało-czerwonych barierek, które nie wszystkim się podobają. "Zamiast lasu jest las barierek. Dramat". "Barierkoza" - komentują internauci. To dla bezpieczeństwa - tłumaczy urzędnik z Obornik.

