Posłowie dyskutują nad obniżeniem swoich pensji. "Zajmowanie się bzdurami"

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy PiS dotyczącym obniżenia uposażeń parlamentarzystów o 20 procent. - Kaczyński ucieka od problemów wizerunkowych - skomentował Marcin Kierwiński z PO. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreśliła z kolei, że kwestią priorytetową jest zakończenie protestu osób niepełnosprawnych, a nie "zajmowanie się bzdurami".

"Gest kapryśnego dziadunia, który w akcie paniki miota się dookoła" Projekt autorstwa PiS został złożony w Sejmie w połowie kwietnia. W poniedziałek od południa na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych odbywa się jego pierwsze czytanie.

Lubnauer: powinni zająć się sprawą niepełnosprawnych

- PiS uwielbia tak zwaną politykę zastępczą - skomentowała w poniedziałek przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak tłumaczyła, obóz rządzący "nie miał czasu, żeby zająć się sprawą niepełnosprawnych", a ma "czas, żeby się zająć kwestią uposażeń poselskich, które nie mają znaczenia z punktu widzenia państwa, a jeżeli już to negatywne".

Posłanka mówiąc o braku czasu na zajęcie się postulatami niepełnosprawnych, miała na myśli to, że sejmowa podkomisja do spraw osób niepełnosprawnych przerwała do połowy maja procedowanie projektu ustawy Nowoczesnej. Przewidywał on, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne.

- PiS ma duży problem z tą wpadką wizerunkową, jaką były nagrody [dla ministrów rządu ówczesnej premier Beaty Szydło - przyp. red.] i w różny sposób próbuje ją łatać - oceniła. Jej zdaniem kwestią priorytetową jest zakończenie protestu osób niepełnosprawnych, a nie "zajmowanie się bzdurami".

"Warto obniżyć sekretarzom stanu i ministrom konstytucyjnym"

- To tani populizm. Nic więcej. Kaczyński ucieka od problemów wizerunkowych. Tylko proszę zwrócić uwagę, że bardzo szybko chce procedować ten projekt w Sejmie. Natomiast nic nie słyszymy o zwrocie pieniędzy przez ministrów - skomentował Marcin Kierwiński z PO.

Dodał, że "skoro chce się obniżać [uposażenie - przyp.red.] posłom, to też warto obniżyć sekretarzom stanu i ministrom konstytucyjnym, bo na razie pół klubu PiS przeniosło się do rządu, żeby korzystać z pieniędzy budżetowych".

"Licytacja na populizm"

Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15 oceniła z kolei, że to "mocno populistyczny" projekt ustawy. Dodała, że nie obniża realnych kosztów państwa. -Zaskakujący jest fakt, że tę ustawę da się bardzo szybko procedować, a ustawy, na które czekają mamy [osób niepełnosprawnych - przyp. red.] są odwlekane - podkreśliła.

W podobnym tonie wypowiedział się Jakub Stefaniak z PSL, mówiąc, że ustawa PiS to "licytacja na populizm". - Za chwilę my zgłosimy poprawkę, żeby uposażenie poselskie wynosiło tyle, co średnia krajowa. I co pan na to, panie prezesie Kaczyński? Będziemy się tak licytować? W końcu dojdziemy do takiego poziomu, że aby zasiadać w parlamencie, trzeba będzie dopłacać - skomentował.

Jak dodał, sam "bardzo chętnie obniżyłby o połowę uposażenie" marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu. - Nijak się ma jego działanie do bycia marszałkiem - ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: europoseł powinien milczeć w kwestii obniżki uposażeń parlamentarzystów

"Europoseł powinien milczeć"

- Akurat europoseł na ten temat powinien głośno milczeć, bo nasze pensje nie uległy zmianie. Nasze uposażenia są takie same, wysokie - powiedział.

W obecnym stanie prawnym uposażenie posła i senatora odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

"Projekt ustawy zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20 procent, zakładając, że wynagrodzenie będzie wynosiło 80 procent wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat" - czytamy w uzasadnieniu projektu autorstwa PiS.

13 milionów złotych wpływów

Jednocześnie projekt zakłada, że na niezmienionym poziomie pozostaną środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju i będą one wynosić 25 procent wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (dieta parlamentarna).

Zgodnie z projektem wpływy budżetu państwa z tytułu zmniejszenia poselskich i senatorskich wynagrodzeń zwiększą się w skali roku o około 13 milionów złotych.

"Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów" - podkreślono w uzasadnieniu.

Zapowiedź Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował na początku kwietnia, że Komitet Polityczny PiS na jego wniosek ustalił, że w Sejmie zostanie złożony projekt przewidujący obniżenie o 20 procent pensji poselskich i senatorskich. Mają też zostać "wprowadzone nowe limity obniżające" wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców.

Kaczyński zapowiedział wówczas, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne do Caritas.

W grudniu ubiegłego roku w odpowiedzi na interpelację PO w sprawie nagród przyznanych członkom Rady Ministrów wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot przedstawił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 roku.

Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów - od 65 tysięcy złotych do ponad 80 tysięcy złotych rocznie; 12 ministrów w KPRM od blisko 37 tysięcy do prawie 60 tysięcy złotych rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 złotych). Informacja o przyznanych nagrodach wywołała oburzenie opozycji, która wielokrotnie apelowała do rządzących o ich zwrot.