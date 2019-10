Obecny szef ABW pomagał spółce w zmaganiach z kontrolą skarbową

Video: tvn24

Ekspresowy Pogonowski. Jak w półtora roku zostać pułkownikiem

10.07 | Awans od kaprala do pułkownika, czyli o siedemnaście stopni, zajął szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotrowi Pogonowskiemu tylko półtora roku. Prawdopodobnie nikt przed nim nie awansował w takim tempie, a co więcej, jego stopień jeszcze do minionej środy był tajemnicą państwową.

