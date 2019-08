Obchody Święta Wojska Polskiego. "Bezpieczeństwo dla Polski wczoraj, dziś i jutro"





W czwartek przypada Święto Wojska Polskiego i 99. rocznica Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher złożyła życzenia polskim żołnierzom. "Bezpieczeństwo dla Polski wczoraj, dziś i jutro – to Wojsko Polskie" – napisał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak dodał, że "jesteśmy winni wdzięczność naszym przodkom za ich postawę".

"Niezwykle wiążą się ich losy". Minister o tragedii smoleńskiej podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej - Niezwykle wiążą... czytaj dalej » W tym roku główne uroczystości Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli władz odbywają się w Katowicach dla uczczenia setnej rocznicy wybuchu powstań śląskich.

Głównym punktem obchodów będzie defilada "Wierni Polsce", która przejdzie ulicami miasta. Rozpocznie się około godz. 14.

Karczewski: bezpieczeństwo dla Polski wczoraj, dziś i jutro

"Bezpieczeństwo dla Polski wczoraj, dziś i jutro – to Wojsko Polskie. 100 lat temu podczas I Powstania Śląskiego czy w czasie Bitwy Warszawskiej żołnierze przelali krew za wolność Polski i kolejnych pokoleń Polaków. Chwała Bohaterom!" – napisał na Twitterze z tej okazji marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



Mosbacher: cieszę się, że jesteśmy sojusznikami

Życzenia dla żołnierzy z okazji ich święta złożyła także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

"Wszystkiego najlepszego dla polskich Sił Zbrojnych z okazji święta Wojska Polskiego; cieszę się, że jesteśmy sojusznikami" - napisała na Twitterze.



W czwartek rano na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego z udziałem kadry dowódczej Wojska Polskiego.

Następnie minister obrony Mariusz Błaszczak oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska złożyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przed pomnikiem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a także przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

"Jesteśmy winni wdzięczność naszym przodkom za ich postawę"

Szef MON zachęcał do udziału w wojskowych piknikach organizowanych w czwartek w wielu miejscowościach w całym kraju.

- Spotykamy się w miejscu szczególnym, u Grobu Nieznanego Żołnierza, jednego z Orląt Lwowskich, jednego z tych, którzy oddali swoje życie za to, żeby Polska mogła się odrodzić, żeby była wolna – powiedział minister.

Wojsko ćwiczy przed uroczystą defiladą. "15 sierpnia będzie mistrzostwo świata" W Katowicach... czytaj dalej » Zwrócił uwagę, że ceremonia odbywa się "na placu marszałka Piłsudskiego, tego, który stworzył naszą wolność, naszą niepodległość 100 lat temu".

- Spotykamy się, żeby oddać hołd naszym dziadom i pradziadom, tym, którzy zatrzymali nawałę bolszewicką, tym, którzy stoczyli i wygrali jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy i świata – mówił szef MON.

Dodał, że w Bitwie Warszawskiej "Polska uchroniła swoja niepodległość w 1920 roku, spowodowała, że zachowana została tożsamość chrześcijańska Polski i Europy".

- Jesteśmy winni wdzięczność naszym przodkom za ich postawę, za ich oddanie, za ich poświęcenie. Pamiętamy o tym, ale dzisiejszy dzień to dzień Wojska Polskiego, a więc dziękujemy dziś także żołnierzom Wojska Polskiego, tym, którzy dziś stoją na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków – mówił.

- Dziś będziemy mieli okazję podziękowania osobiście żołnierzom podczas defilady – dodał, zachęcając do udziału w wojskowych piknikach organizowanych w wielu miejscach. - Zachęcam, żeby porozmawiać z żołnierzami, zachęcam do tego, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami – powiedział.

- Zadaniem polskiego rządu jest stworzenie warunków do tego, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i jak najsilniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Te warunki tworzą gwarancje bezpieczeństwa Polski i Polaków – zaznaczył minister.



Schetyna: jeśli wygramy wybory, godnie przygotujemy obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej

Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyli także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej - jej lider Grzegorz Schetyna, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i europoseł Andrzej Halicki.

- Jesteśmy tutaj co roku, składając kwiaty, czcząc pamięć bohaterów tamtych dni, ale także pamiętając, jakim wyzwaniem jest to zwycięstwo 15 sierpnia 1920 roku - mówił lider PO.

Nawiązał do tego, że za rok przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej. - Przypomnę huczne zapowiedzi o budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Jest ostatni rok, w którym pozostają puste zapowiedzi, puste słowa, natomiast nie ma żadnej treści, żadnego konkretu - kontynuował.

Schetyna zapowiedział, że jeśli Koalicja Obywatelska wygra jesienne wybory parlamentarne, to za rok "godnie przygotuje obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej".

Schetyna: obchody 15 sierpnia są w Katowicach, bo to okręg wyborczy premiera Morawieckiego

Lider PO mówił także, że obecnie polska armia nie daje gwarancji bezpieczeństwa Polakom, a 70 procent zakupów i inwestycji dotyczących uzbrojenia lokowanych jest zagranicą.

- Wrócimy do dobrych tradycji inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy i zakłady produkcyjne - zadeklarował.

Zapewniał także, że zobowiązaniem jego formacji jest niewykorzystywanie symboli narodowych i Wojska Polskiego do bieżącej polityki partyjnej. - Bo tak oceniamy to, co dzisiaj będzie się działo w Katowicach - powiedział, odnosząc się do faktu, że to właśnie w tym mieście odbywają główne uroczystości.

- Dzisiaj obchody 15 sierpnia, dnia Wojska Polskiego, będą odbywać się w Katowicach, dlatego, że jest to okręg wyborczy obecnie urzędującego premiera (Mateusza Morawieckiego - red.). To niegodne i nieprzyzwoite traktowanie Wojska Polskiego, symboli narodowych i tej daty - ocenił Schetyna.

"W tym dniu powinniśmy być razem"

Delegacja parlamentarzystów i samorządowców PO i Nowoczesnej złożyła także kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach.

- W tym dniu powinniśmy być razem - oświadczyli politycy składając kwiaty i podkreślili, że trzeba oddać hołd wszystkim tym, którzy oddali życie za polskość Śląska i dziękować tym, którzy na co dzień strzegą granic kraju.

W grupie osób, które przyszły przed pomnik, był m.in. wiceszef PO poseł Borys Budka oraz posłowie Monika Rosa i Marek Wójcik. - Tu w Katowicach, tu na ziemi śląskiej, oddaliśmy hołd wszystkim, którzy walczyli o to, by to właśnie do Polski należały niewątpliwie jedne z najcenniejszych ziem naszego kraju - powiedział Budka.

- Jesteśmy przekonani, że w takim dniu powinniśmy być razem. Jesteśmy przekonani, że powinniśmy wszyscy oddać hołd powstańcom, ale również tym, którzy dzisiaj strzegą granic naszego kraju, tym wszystkim żołnierzom i żołnierkom, którzy na co dzień z poświęceniem działają na rzecz naszego bezpieczeństwa - dodał.

Święto Wojska Polskiego

Dzień 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku, został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie przypada 15 sierpnia.