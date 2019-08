"Pojednanie to nie są słowa, to codzienne czyny". Setna rocznica powstania sejneńskiego





Foto: domena publiczna / Wikipedia | Video: Domena publiczna / Wikipedia / Adrian Piekarski CC BY-SA Wikipedia W sobotę obchody setnej rocznicy powstania sejneńskiego

W Sejnach rozpoczęły się w sobotę obchody setnej rocznicy powstania sejneńskiego. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia odsłonięto tablicę poświęconą pojednaniu polsko-litewskiemu na placu przy bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę.

Powstanie sejneńskie jest najważniejszym wydarzeniem historycznym dla mieszkańców Sejneńszczyzny (woj. podlaskie). Powstańcy 100 lat temu dążyli do opanowania Sejn zajętych w sierpniu 1919 roku przez Litwinów, którzy kilkanaście dni wcześniej wycofali się z Suwałk.

"Pojednanie to nie są słowa, pojednanie to codzienne czyny"

Obchody setnej rocznicy powstania sejneńskiego rozpoczęły się w sobotę odsłonięciem tablicy na placu św. Agaty poświęconej pojednaniu polsko-litewskiemu. Widnieje na niej napis w obu językach: "Pojednanie to wybór".

Na niebie F-15, na ulicach żołnierze i czołgi. Święto wojska w Katowicach Prezydent,... czytaj dalej » - Pojednanie to nie są słowa, pojednanie to codzienne czyny - powiedział podczas uroczystości burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski. Dodał, że należy sprecyzować sposób pojednania obu narodów, które są obecnie w NATO i w Unii Europejskiej. - Na tablicy zostawiliśmy miejsce na jakiś symbol pojednania, tylko musimy go odnaleźć - dodał Nowalski.

Przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce (WLwP) Jolanta Malinowska-Wiaktor przekonywała, że pojednanie jest niekończącym się procesem i zależy od naszych codziennych wyborów. - Każdy z nas musi samodzielnie dokonać wyboru tego, jak wydarzenia sprzed stu lat będą oddziaływać na jego codzienne życie, podejmowane decyzje, kontakty z sąsiadami, w domu, w pracy, w szkole, w kościele czy urzędzie – powiedziała Malinowska-Wiaktor.

- Wyrażam nadzieję, że słowa wyryte na tej tablicy nie pozostaną tylko przypadkowym dekorum, lecz głęboko wpiszą się w nasze, Litwinów i Polaków, zwłaszcza mieszkańców Sejneńszczyzny, umysły i zapoczątkują żmudny, ale chwalebny proces polsko-litewskiego pojednania. Będzie on źródłem pokoju, wzajemnego zrozumienia, poszanowania oraz dobrobytu. Jednym słowem spoiwem godnego współżycia obu naszych sąsiedzkich narodów - dodała przewodnicząca WLwP.

Główne uroczystości w niedzielę

"Byli zawsze wierni Polsce". 100 lat temu wybuchło pierwsze powstanie śląskie 100 lat temu... czytaj dalej » W stulecie powstania oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Białymstoku zaprezentował wystawę poświęconą powstańcom z Okręgu Suwalskiego POW (Polskiej Organizacji Wojskowej), którzy stanęli wówczas przeciwko wojskom litewskim. W Ośrodku Kultury w Sejnach odbyła się też promocja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego "Powstanie sejneńskie 1919".

Główne uroczystości setnej rocznicy powstania sejneńskiego rozpoczną się w niedzielę mszą świętą w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Potem wszyscy przejdą pod pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej.

Powstanie sejneńskie rozpoczęło się 23 sierpnia 1919 roku o godzinie 3.00. Trzy godziny później Polacy zdobyli miasto, ale 26 sierpnia z rana Litwini odbili je na kilka godzin. Powstańców wsparł 41 Suwalski Pułk Piechoty. Litwini natarli ponownie na Sejny 28 sierpnia, jednak Polacy obronili miasto. Dotychczas ustalono, że w powstaniu zginęło 54 Polaków, w tym osoby cywilne.

Źródło: domena publiczna / Wikipedia W sobotę rozpoczęły się obchody setnej rocznicy powstania sejneńskiego