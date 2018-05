"Słodka katastrofa" na ustach całego świata. "Mogłoby tam utknąć auto z truskawkami"





Foto: TVN 24 | Video: TVN 24 O "czekolawie" piszą od Ameryki po Azję

"Brejowaty bałagan", "słodka katastrofa" - media na całym świecie komentują wypadek ciężarówki z czekoladą na autostradzie A2. Internauci zgłaszają się na chętnych do posprzątania jezdni, inni żałują, że gdzieś obok nie utknął samochód przewożący owoce. "Ma ktoś słomkę?" - pyta prezenter australijskiej telewizji.

I strażacy, i dziennikarze, którzy w środę brodzili w lepkich kałużach czekolady, zgodnie przyznali: tak przyjemnego sprzątania po wypadku dawno nie było. O wypadku ciężarówki przewożącej płynny smakołyk rozpisały się media na całym świecie.

Od Ameryki po Azję

"Kierowców w zachodniej Polsce zaskoczył klejący bałagan" - donosi "New York Times", pokazując przewróconą ciężarówkę w kałuży brązowej słodyczy. "Dolce disastro in Polonia", czyli "Słodka katastrofa w Polsce" - pisze "Corriere della Sera". "Brejowaty bałagan spowodował korki i zablokował ruch na długie godziny" - informuje CNN.

"A teraz mogłaby tam utknąć ciężarówka przewożąca świeże truskawki..." - napisała na Twitterze Anne z Wielkiej Brytanii.

Now if an 18-wheeler carrying fresh strawberries could stall out right there... https://t.co/JtoUNLmfY6#ChocolateHighway#JustDesserts — Anne Lippin (@AnneLippin) 9 maja 2018 "Co za strata! To nie błoto. (...) Ma ktoś słomkę?" - pisze Peter Mitchell, prowadzący serwisy informacyjne telewizji w Melbourne.

What a waste! That’s not mud, but a 10 tonne chocolate thickshake oozing from a tanker after a crash in Poland. Details in #7NewsMelb#Liveat6

Got a straw anyone? pic.twitter.com/xzAExdRWOv — Peter Mitchell (@Peter_Mitchell7) 10 maja 2018

O zwykłym, a jednak niezwykłym wypadku pisze nawet chiński portal Sohu.

Kałuże rozlanej słodyczy nie umknęły też oczywiście uwadze polskich internautów, na Facebooku utworzono wydarzenie "Piję czekoladę z A2, bo jestem szczupły".

Pojawiły się też dowcipy na temat przyspieszenia tempa sprzątania czekolady: "Ja i moja córka w godzinę poradziłybyśmy sobie z takim problemem. Następnym razem proszę o telefon" - pisze pani Jowita na fanpage'u tvn24.pl.

Przewija się też komentarz, że strażakom sprawnie pomogłoby kilka lokalnych przedszkoli.

Masa nie daje za wygraną

Po "czekoladowym wypadku" na autostradzie A2 ruch na trasie Poznań-Warszawa jest wciąż ograniczony. W czwartek rano, po nocnej przerwie, na trasę wróciły służby. - Pracownicy wciąż doczyszczają jezdnię, prace potrwają co najmniej kilka godzin - relacjonuje rzecznik straży pożarnej.

Do wypadku doszło w środę, około godziny piątej rano. Kierowca cysterny, w której znajdowały się 24 tony płynnej czekolady, z niewiadomych przyczyn uderzył w barierki na autostradzie A2 w miejscowości Graboszewo (woj. wielkopolskie). Odcinek między Wrześnią a Słupcą był zablokowany dwanaście godzin.