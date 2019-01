Paryska restauracja dla nudystów do zamknięcia

Pierwsza w Paryżu restauracja dla nudystów po 15 miesiącach zamknie swe podwoje. - Z wielkim żalem ogłaszamy definitywne zamknięcie - poinformowali w mediach społecznościowych właściciele lokalu.

"Miasto zakochanych" wydawało się idealnym miejscem na tego typu restaurację. Według Francuskiej Federacji Naturalizmu we Francji żyją ponad dwa miliony osób deklarujących się jako nudyści. Mimo to, paryska restauracja O'Naturel, otwarta w listopadzie 2017 roku, po 15 miesiącach działalności zostanie zamknięta.

- Z wielkim żalem ogłaszamy definitywne zamknięcie restauracji - poinformowali w mediach społecznościowych właściciele, wskazując jednocześnie, że likwidacja nastąpi 16 lutego. Jej powodem ma być brak klientów.

Tradycyjna kuchnia i intymna atmosfera

W restauracji dla nagich skosztować można tradycyjnej francuskiej kuchni. Podawane są między innymi homary, francuskie pasztety z gęsiej wątróbki czy ślimaki w sosie pietruszkowym. Cena za 3 dania to ok. 49 euro (ok. 210 złotych).



Razem z menu klientom podawany jest regulamin. Zakazane są ekshibicjonistyczne zachowania, które mogłyby zszokować innych gości. Nastolatkowie mogą wejść do restauracji tylko pod opieką dorosłych i muszą mieć na sobie ubrania. Klienci zostawiają odzież w szatni, nie mogą też wnosić na salę telefonów ani kamer. Intymną atmosferę zapewniają zasłony, które chronią przed oczami ciekawskich gapiów. Krzesła oblekane są w czarne pokrowce, wymieniane po każdym kliencie.