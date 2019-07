Oskarżenia rodziny i milionowe odszkodowanie. Amerykański dziennik o śmierci Neila Armstronga

Video: tvn24.pl

20 lipca 1969 roku Apollo 11 wylądował na Księżycu

Mija 50 lat od załogowego lądowania na Księżycu i momentu, gdy człowiek po raz pierwszy postawił stopę na innym obiekcie niebieskim niż Ziemia. Lądowanie nastąpiło 20 lipca 1969 roku o godzinie 20:17:40 UTC. Wyjście astronautów na powierzchnię nastąpiło po kilku godzinach od wylądowania. 21 lipca o godz. 2:56 czasu uniwersalnego Neil Armstrong po drabince zszedł z lądownika i postawił pierwszy krok na powierzchni Księżyca, wypowiadając przy tym słowa: "To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości" ("It’s one small step for a man, but one giant leap for mankind" ). (http://www.tvn24.pl)

