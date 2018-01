Nie chcę więcej słyszeć o moim milczeniu. Chcę usłyszeć o milczeniu Melanii Trump - stwierdziła Meryl Streep w wywiadzie dla "The New York Timesa". W ten sposób odpowiedziała na krytykę pod jej adresem związaną z niezajęciem stanowiska po ujawnieniu kolejnych przypadków molestowania seksualnego, jakiego przez lata dopuszczał się producent Harvey Weinstein.

5 stycznia mijają trzy miesiące od momentu, gdy "The New York Times" ujawnił przypadki molestowania i wykorzystywania seksualnego aktorek i modelek przez filmowego guru Hollywood. W najnowszym wywiadzie dla gazety, którego Meryl Streep udzieliła wspólnie z Tomem Hanksem, aktorka została zapytana o swoje milczenie w sprawie oskarżeń wobec producenta.

"Dowiedziałam się o tym w piątek (artykuł o Weinsteinie ukazała się w czwartek 5 października - red.). Wtedy ktoś mi powiedział, że w "Morning Joe" (talk show w telewizji MSNBC - red.) krzyczeli, że jeszcze nie odpowiedziałam (w sprawie Weinsteina - red.). Nie mam nic w stylu Twittera, nie mam Facebooka. Naprawdę musiałam się zastanowić (...). Nie widziałam jak złą, bardzo złą i obłudną był osobą, a jednocześnie jak po mistrzowsku wykonywał swoją pracę" - stwierdziła Streep.

"To był szok. Przez to, co się stało, wielu lubianych przeze mnie ludzi stoczyło się na dno. On (Weinstein - red.) nie był jednym z nich" - podkreśliła trzykrotna laureatka Oscara.

Gdy dziennikarka dalej dopytywała aktorkę o tę sprawę, usłyszała od Streep, że ta "nie chce słyszeć o tym, że milczała". "Chcę usłyszeć o milczeniu Melanii Trump, chcę usłyszeć coś od niej. Ma wiele istotnych rzeczy do powiedzenia. Podobnie jak Ivanka. Chciałabym, żeby ona teraz zabrała głos" - stwierdziła aktorka.

"Pewne rzeczy powinny zostać wybaczone"

"W czasach, gdy wszyscy brali kokainę, było wiele niewybaczalnych zachowań,. Jednak teraz ci ludzie są starsi i otrzeźwieli. Pewne rzeczy powinny zostać wybaczone. Tak do tego teraz podchodzę" - powiedziała aktorka.

Podkreśliła, że nie chce wdawać się w szczegóły dawnych historii.

"Byłam sponiewierana, jednak nie chcę niszczyć czyjegoś dorosłego życia (...). Po prostu nie chcę. Myślę, że świat poszedł naprzód. Musimy znaleźć sposób, żeby wspólnie pracować i wiem, że jeśli mężczyźni będą traktować nas na równi, z szacunkiem, będzie to dla nich lepsze" - powiedziała Streep.

Dziennikarka zapytała ją również o to, czy rzeczywiście (jak pisały jesienią media za Oceanem) Dustin Hoffman klepnął ją na planie słynnej "Sprawy Kramerów". "To była moja pierwsza scena w pierwszym filmie, moje pierwsze doświadczenia, a on mnie po prostu klepnął. Widać to na ekranie. To było pewne przekroczenie granicy, ale myślę, że teraz takie rzeczy się naprawia. Nie chodzi o to, że są politycznie niepoprawne. One zostaną naprawione, bo ludzie już tego nie akceptują. I to dobrze"- podkreśliła gwiazda Hollywood.

Meryl Streep i Tom Hanks w najnowszym filmie Stevena Spielberga "Czwarta władza" grają dwójkę wydawców dziennika "The Washington Post": Katherine Graham i Bena Bradlee, którzy stoczyli walkę z rządem USA o możliwość publikacji tajnych dokumentów, tak zwanych "Pentagon Papers" - raportu dotyczącego amerykańskiego zaangażowania w wojnę w Wietnamie.

Film stał się jednym z głównych faworytów do Oscara. "Czwarta władza" zdobyła też sześć nominacji do Złotych Globów. Wśród wyróżnionych nią jest również Meryl Streep. To jej 31. nominacja do nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej.