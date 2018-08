Była twarzą kampanii #MeToo. Sama jest oskarżana o molestowanie młodego aktora





Włoska aktorka i reżyserka Asia Argento była jedną z pierwszych kobiet, które publicznie oskarżyły Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Stała się jedną z głównych twarzy ruchu #MeToo. "New York Times" dotarł jednak do dokumentów, z których wynika, że aktorka sama dopuściła się nadużycia seksualnego wobec 20 lat młodszego aktora Jimmy'ego Bennetta i zapłaciła mu za milczenie.

- W 1997 roku tutaj, w Cannes, zostałam zgwałcona przez Harveya Weinsteina. Miałam wtedy zaledwie 21 lat. (…) Będzie żył zhańbiony, opuszczony przez filmowy światek, który niegdyś go hołubił i tuszował jego zbrodnie - mówiła Argento w maju 2018 roku podczas festiwalu w Cannes, wręczając nagrodę dla najlepszej aktorki. Weinstein, Seagal i Anderson. Nowe wątki w sprawach o molestowanie Badane są nowe... czytaj dalej »

Pieniądze za milczenie

Argento była jedną z kilkunastu kobiet, która opowiedziała o swoich doświadczeniach z Weinsteinem dziennikarzowi Ronanowi Farrow. Artykuł ukazał się w październiku 2017 roku w magazynie "New Yorker".

Jak pisze teraz "New York Times" niedługo po wysunięciu publicznych zarzutów wobec Weinsteina Argento sama miała zapłacić za milczenie młodemu aktorowi i muzykowi, który oskarżył ją o molestowanie seksualne. Chodzi o 22-letniego dziś Jimmy’ego Bennetta, który w 2004 roku zagrał u boku aktorki w wyreżyserowanym przez nią filmie "The Heart Is Deceitful Above All Things", wcielając się w rolę jej syna.

Do stosunku między nimi miało dojść w 2013 roku w hotelu w stanie Kalifornia. Młody aktor miał wtedy 17 lat, Argento - 37. Wiek przyzwolenia seksualnego w Kalifornii to 18 lat.

W czasie spotkania w hotelu Argento miała częstować Bennetta alkoholem, następie pocałować, popchnąć na łóżko, zdjąć spodnie i zainicjować seks oralny. Według dokumentów, które cytuje "New York Times", później doszło między nimi do stosunku. Aktorka miała poprosić go też o zrobienie zdjęć.

Prawnicy Bennetta mieli skontaktować się z Argento w tej sprawie niedługo po tym, jak pierwszy raz publicznie oskarżyła Weinsteina.



"Doświadczenie to było tak traumatyczne, że negatywnie odbiło się na jego pracy, zarobkach i zdrowiu psychicznym" - napisano w dokumencie, w którym prawnik Bennetta groził Argento pozwem. "New York Times" dotarł do jego treści oraz do zdjęcia, na którym widać Argento i Bennetta razem w łóżku.

"W ramach umowy, pan Bennett, dziś 22-latek, przekazał fotografię i prawa do niej pani Argento, dziś 42-latki" - napisano w dokumencie. Autentyczność fotografii potwierdziły "trzy osoby zaznajomione ze sprawą".



Jak pisze dziennik, Bennett zażądał od aktorki 3,5 miliona dolarów odszkodowania. Ostatecznie Argento miała zapłacić mu 380 tysięcy dolarów. Był oskarżony o "obmacywanie" dziennikarki. "Nie zachowywałem się niewłaściwie" Nie uważam, że... czytaj dalej »

Bez komentarza

Zarówno Argento, jak i Bennett odmówili komentarza. W sprawie wypowiedział się prawnik muzyka, Gordon K. Sattro, który poprosił o uszanowanie prywatności swojego klienta i zapowiedział, że wyda on oświadczenie "w najbliższym czasie".



"W tym momencie nasz klient Jimmy Bennett nie chce komentować dokumentów i wydarzeń opisywanych w artykule w 'New York Timesie'" - czytamy.

W poniedziałek biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazało, że sprawdzane są doniesienia o rzekomej umowie między Argento i Bennettem. Kapitan Darren Harris dodał, że Bennett nie złożył w 2013 roku zawiadomienia na policję.

"Oszałamiająca hipokryzja"

Zarzuty wobec Harveya Weinsteina wystosowało łącznie 70 kobiet. Producent nie przyznał się do winy.



"Obrót spraw ujawnia szokujący poziom hipokryzji ze strony Asi Argento, jednego z najbardziej doniosłych głosów, które chciały zniszczyć Harveya Weinsteina" - skomentował w poniedziałek medialne doniesienia prawnik producenta.