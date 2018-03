Video: Fakty TVN

Najbardziej krwawy tydzień w Syrii od trzech lat. "Te dzieci...

Jeżeli masakra lat 90. to Srebrenica, to masakra XXI wieku dzieje się właśnie teraz - alarmuje światowa prasa po nalotach w Syrii. W ostatnich dniach we wschodniej Gucie na przedmieściach Damaszku zginęły setki cywili. Wiele ofiar to dzieci.

»