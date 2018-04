Przechodzący przez Michalczową (Małopolskie) mężczyzna zobaczył, jak kierowca audi taranuje barierki przed szkołą, po czym wysiada z auta i zaczyna uciekać. Ruszył za nim w pościg. Później dołączyli do niego policjanci.

Kilka patroli ścigało auto, za kierownicą policjant Dyżurny otrzymał... czytaj dalej » - Do zdarzenia doszło w niedzielę, kilkanaście minut po godzinie 11. Kierujący samochodem marki audi jechał drogą powiatową. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zaczął dachować, po czym wjechał w barierki ochronne na wysokości szkoły podstawowej w Michalczowej oraz w przydrożną kapliczkę - informuje Iwona Grzebyk-Dulak z nowosądeckiej policji.

Biegł za nim dwa kilometry

Jak relacjonuje Grzebyk-Dulak, mężczyzna wysiadł z samochodu i zaczął pieszo uciekać z miejsca zdarzenia. Pościg za nim rozpoczął świadek. Przebiegł prawie dwa kilometry za uciekinierem. Później do pościgu dołączyli policjanci. Wtedy sprawcę zatrzymano.

- Okazało się, że 35-latek miał w organizmie prawie 2,7 promila alkoholu, a ponadto nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - dodaje Grzebyk-Dulak.

35-letni kierowca, mieszkaniec gminy Łososina Dolna, został zabrany do szpitala w Nowym Sączu. Za spowodowanie zagrożenia na drodze, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz bez uprawnień do kierowania grozi mu do dwóch lat więzienia.

Źródło: Google Maps Do zdarzenia doszło w Michalczowej (Małopolskie)