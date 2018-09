"Chyba trudno znaleźć kogoś zadowolonego z końca wakacji". Politycy piszą do uczniów





Foto: Adam Warżawa, Maciej Kulczyński, Bartłomiej Zborowski / PAP, Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta | Video: TVN24 / tvn24 Politycy składają życzenia uczniom

W poniedziałek 4,5 miliona uczniów z prawie 24 tysięcy szkół i placówek edukacyjnych rozpoczęło nowy rok szkolny. Z tej okazji wielu polityków złożyło życzenia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Para prezydencka napisała list do uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkół. "Chyba trudno znaleźć kogoś zadowolonego z końca wakacji. Jednak powrót do szkoły może i powinien być doświadczeniem radosnym; szkoła to nie tylko mury, regulaminy, praca, sprawdziany. To przede wszystkim ludzie, społeczność starszych i młodszych podróżników po nieskończonym świecie wiedzy, idei, odkryć i doświadczeń" - czytamy.



Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkół,

Szanowni Rodzicie i Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie.

Przekazujemy serdeczne pozdrowienia i życzymy wielu sukcesów!



List Pary Prezydenckiej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.https://t.co/KlPidD0viJpic.twitter.com/9x2EOo0LEj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 3 września 2018

Para prezydencka podkreśliła także wagę nauczycieli i uczniów w historii Polski. "Niepodległe państwo polskie nie powróciłoby na mapę Europy, gdyby nie wytrwała praca polskich nauczycieli i wychowawców, gdyby nie powaga i determinacja, z jaką polscy uczniowie traktowali swoją szkolną edukację. Dzięki wiedzy, sumiennej pracy i mężnej walce w roku 1918 Polacy osiągnęli cel, który wielu wydawał się wtedy całkowicie nierealny" - czytamy.

"U progu roku szkolnego 2018/2019 wszystkim Państwu oraz Wam wszystkim, drodzy Młodzi Przyjaciele, przekazujemy serdeczne pozdrowienia. Życzymy wielu sukcesów w szkole oraz szczęścia w kręgu najbliższych, krewnych i przyjaciół. W sposób szczególny pozdrawiamy pierwszoklasistów: ufamy, że będziecie śmiało korzystać z pomocy Waszych wychowawców i nauczycieli oraz że uczniowie starszych klas okażą Wam koleżeńską otwartość i życzliwość. Niech ten rok zapisze się w kronikach polskich szkół jako czas stabilnego rozwoju, nowych wspólnych osiągnięć i ambitnych planów na przyszłość. Wszystkiego dobrego!" - napisała para prezydencka.

Życzenia od premiera

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach. Życzenia uczniom złożył nie tylko podczas swojego wystąpienia, ale także na swoim Twitterze. "Pierwszy dzwonek już zabrzmiał; życzę Wam, by nauka była przyjemna i pożyteczna, wszystkiego dobrego i samych sukcesów" - napisał.

Źródło: Twitter @morawieckim Tweet Mateusza Morawieckiego

"Niech nowy rok szkolny będzie czasem wielu sukcesów edukacyjnych"

Wicepremier Beata Szydło podczas inauguracji roku szkolnego w Pcimiu, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi oraz Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II życzyła dzieciom osiągania jak najlepszych wyników w nauce i "poznawania coraz więcej nowych, wspaniałych i fascynujących spraw". Z kolei nauczyciele usłyszeli od niej życzenia satysfakcji z wykonywanego zawodu. - Żeby to, co tutaj realizujecie, przekładało się potem na szczęście i rozwój naszej pięknej ojczyzny - powiedziała wicepremier.

Życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom złożyła również szefowa MEN Anna Zalewska.



"Życzę, aby wyzwania, jakie pojawią się w najbliższych miesiącach były źródłem satysfakcji i motywowały do dalszych działań. Nauczycielom oraz uczniom składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, zrealizowania planów i marzeń" - czytamy. "Rodzicom z kolei dobrej, owocnej współpracy ze szkołą oraz wielu sukcesów edukacyjnych ich dzieci. Wierzę, że czas spędzony w szkole będzie dla nich pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i poznawaniem świata" - dodała.



Minister zwróciła się również do przedszkolaków, życząc im, by nowy rok szkolny był "okazją do odkrywania świata oraz radosnych zabaw w gronie rówieśników". Szczególne życzenia minister zaadresowała do "całej społeczności oświaty polonijnej na całym świecie". "Niech nowy rok szkolny będzie czasem wielu sukcesów edukacyjnych, wzmacniania więzi z Polską, ojczystym językiem oraz naszą tradycją i kulturą" - napisała.

MEN na swoim profilu na Twitterze zamieściło grafikę z życzeniami od szefowej resortu:



Życzenia Minister Edukacji Narodowej @_AnnaZalewska na nowy rok szkolny 2018/2019. #DobraSzkołapic.twitter.com/kv90InRBX1 — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) 3 września 2018

Motywacja dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Życzenia złożył również Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. Skierował swoje słowa nie tylko do uczniów, ale także do ich rodziców i nauczycieli.



W rozpoczynającym się roku szkolnym 2018/2019 – „Roku dla Niepodległej” nauczycielom życzę, by Ich misja edukacyjno-wychowawcza przynosiła obfite i dobre owoce; rodzicom, by byli dumni z osiągnięć swoich dzieci, a uczniom niegasnącego zapału w odkrywaniu świata. — Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) 3 września 2018