Zderzenie trzech samochodów w oku kamery. Roczne dziecko w szpitalu

Kierowca samochodu dostawczego chciał prawdopodobnie przepuścić dziecko zbliżające się do pasów. Zatrzymał się. Nagle jadący za nim samochód ominął go, zjechał na lewy pas i zderzył się czołowo z autem jadącym z naprzeciwka. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu. Roczne dziecko trafiło do szpitala.