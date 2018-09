Miał wyjść z więzienia następnego dnia. Podciął gardło innemu skazanemu

Dwóch więźniów czekało w kolejce do telefonu. Wywiązała się kłótnia. Nagle jeden z nich wyjął fragment ostrza i poderżnął drugiemu gardło. Napastnik miał we wtorek skończyć wyrok i wyjść na wolność.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 18 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. Na jednym z oddziałów mieszkalnych więzienia osadzeni czekali w kolejce do telefonu, gdy nagle między dwoma z nich doszło do przepychanki.

Gdy strażnicy rozdzielili mężczyzn, zauważyli, że jeden z nich obficie krwawi. Okazało się, że drugi z więźniów kawałkiem ostrza do tapet podciął mu gardło. 58-letni poszkodowany przeżył – trafił do szpitala w Nowogardzie.

"Zaskakujące irracjonalne zachowanie"

- Przebywa obecnie w szpitalu w Nowogardzie, a jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Współpracujemy z prokuratorem rejonowym z Goleniowa oraz funkcjonariuszami policji. Dyrektor okręgowy służby więziennej ze Szczecina powołał również zespół specjalistów, który wyjaśnia to zdarzenie - relacjonuje por. Przemysław Sońtka, rzecznik Zakładu Karnego w Nowogardzie. Przedmiotem postępowań będzie nie tylko samo zdarzenie, ale także to, jak mężczyzna wszedł w posiadanie niebezpiecznego przedmiotu.

Okazuje się także, że sprawa jest o tyle nietypowa, że 34-letni skazany, który użył ostrza, miał dziś (we wtorek) zakończyć odsiadywanie wyroku i wyjść na wolność. Nie wiadomo na razie, co pchnęło go do ataku, czym przekreślił szansę wyjścia na wolność.

- Jego zachowanie dziwi tym bardziej, że miał on dobrą opinię przez cały wyrok, był zatrudniony w przywięziennym zakładzie i nie był uczestnikiem podkultury więziennej. Dla nas jego irracjonalne zachowanie to zaskoczenie – mówi nam por. Sońtka. 34-latek odsiadywał wyrok za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, a 58-latek za tak zwane przestępstwo pospolite. Rzecznik nie zna szczegółów popełnionych przez nich przestępstw.

Wyszedł na wolność, ale...

Jak informuje nas por. Sońtka, procedura związana z wyjściem 34-letniego mężczyzny na wolność została zakończona i opuścił on już więzienie, ale od razu został przejęty przez policję i będzie przesłuchiwany. Prawdopodobnie trafi teraz do aresztu.

Prokuratura zapowiedziała, że więcej informacji w sprawie tego śledztwa udzieli po południu.

