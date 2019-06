16 nowych posłów złożyło ślubowanie. Gosiewska wicemarszałkiem





W środę w Sejmie ślubowanie złożyło 16 nowych posłów. Zastąpili oni w ławach przy Wiejskiej polityków wybranych do Parlamentu Europejskiego. Nadal nieobsadzone pozostają dwa miejsca. Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości została wybrana na nowego wicemarszałka Sejmu. Zastąpiła Beatę Mazurek, która uzyskała mandat europosłanki.

Nowych europosłów zastąpiły w Sejmie osoby, które startowały w wyborach w 2015 roku z tej samej listy i uzyskały najwyższy kolejny wynik.

W środę ślubowanie złożyło 16 nowych posłów. Małgorzata Gosiewska (PiS) została wybrana na nowego wicemarszałka Sejmu. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Mazurek, która uzyskała mandat europosłanki. Za kandydaturą Gosiewskiej głosowało 246 posłów, 121 było przeciw, 38 wstrzymało się od głosu.

Oto nowi posłowie opisani na stronach Sejmu:

Prawo i Sprawiedliwość

Maciej Badora (zastąpił Annę Zalewską)

Krzysztof Ciebiada (zastąpił Witolda Waszczykowskiego),

Lucjan Cichosz (zastąpił Beatę Mazurek)

Katarzyna Dutkiewicz (zastąpiła Izabelę Kloc)

Krzysztof Kozik (zastąpił Beatę Szydło)

Rafał Mucha (zastąpił Joachima Brudzińskiego)

Jerzy Naszkiewicz (zastąpił Patryka Jakiego)

Maria Nowak (zastąpiła Grzegorza Tobiszowskiego)

Elżbieta Płonka (zastąpiła Elżbietę Rafalską)

Roman Sasin (zastąpił Joannę Kopcińską)

Agnieszka Soin (zastąpiła Beatę Kempę)

Adam Śnieżek (zastąpił Bogdana Rzońcę)

Henryk Wnorowski (zastąpił Krzysztofa Jurgiela)

PSL

Piotr Walkowski (zastąpił Andżelikę Możdżanowską)

Posłanka Andżelika Możdżanowska, była już wiceminister inwestycji i rozwoju startowała do Parlamentu Europejskiego z list Zjednoczonej Prawicy, ale w wyborach parlamentarnych w 2015 roku została wybrana do Sejmu z okręgu nr 36 (Kalisz) z list PSL, więc zgodnie z przepisami jej miejsce zajęła osoba startująca wówczas z list PSL.

PO-KO

Zofia Ławrynowicz (zastąpiła Bartosza Arłukowicza)

Michał Mazowiecki (zastąpił Ewę Kopacz)

Dwa miejsca nieobsadzone

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że procedura obsadzania pozostałych wygasłych mandatów poselskich trwa. Chodzi o mandaty Elżbiety Kruk (PiS) i Andrzeja Halickiego (PO-KO).

Trzy osoby odmówiły mandatu

Na liście kandydatów PiS do Sejmu w okręgu lubelskim w 2015 roku było 30 osób. Dziesięć z nich zdobyło mandaty poselskie. W listopadzie ubiegłego roku mandat po Jarosławie Stawiarskim, który został marszałkiem województwa lubelskiego, objął Sławomir Skwarek.

Pierwszym kandydatem do objęcia mandatu, który zwolniła Kruk był obecny wiceprezes PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński. On jednak mandatu nie przyjął, dlatego marszałek Sejmu o przysługującym prawie objęcia mandatu poinformował następnego w kolejności uzyskanych głosów w wyborach w 2015 roku - Marka Wojciechowskiego.

Wojciechowski poinformował, że "w wyniku głębokich przemyśleń i konsultacji" odmówił przyjęcia mandatu. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu napisał, że w wyborach parlamentarnych w 2015 r. nie został wybrany "w pierwszej kolejności" na posła, a w wyborach samorządowych został wybrany na radnego województwa lubelskiego.

"Obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem wybierając radnym województwa lubelskiego z wynikiem blisko 15 tysięcy głosów. Szanując ten wybór czuję się w obowiązku reprezentować Was w Sejmiku Województwa Lubelskiego, zgodnie z Waszą wolą i decyzją" – napisał.

Wojciechowski pełni funkcje zastępcy dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. Podkreśla, że realizuje szereg zadań, w tym "strategię rozwoju lubelskiej certyfikowanej żywności".



- Pełnię odpowiedzialną funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku województwa lubelskiego, bardzo ważną z punktu widzenia znajomości problemów i ściągnięcia do regionu jak największych środków. Wschód był zawsze niedoinwestowany, teraz też nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Uważam, że jako były poseł kilku kadencji, wiceminister i minister posiadam doświadczenie i wiedzę, która w regionie może być wykorzystana lepiej – powiedział Podkański.



Kolejny kandydat z listy PiS to obecny wiceprzewodniczący rady powiatu ryckiego, przedsiębiorca Adam Kałaska. W rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział we wtorek, że jeszcze nie podjął decyzji, czy zdecyduje się zasiąść w ławach poselskich. - Nie mam jeszcze żadnej oficjalnej informacji o prawie do mandatu, dzwonią tylko dziennikarze w tej sprawie. Jak otrzymam potwierdzenie, że ten mandat mi przysługuje, to podejmę decyzję – powiedział.