Przepisy, które krytykuje Komisja Europejska. Jest projekt zmian

Szef MSZ o artykule 7 i "białej księdze"

17.01 | Uruchomienie art. 7 to nie tyle problem Polski co problem działania dla instytucji europejskich - powiedział w środę szef MSZ Jacek Czaputowicz w Berlinie, po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji Sigmarem Gabrielem. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki pracuje nad stworzeniem tzw. białej księgi, w której ustosunkuje się do wszystkich kwestii przedstawionych we wniosku Komisji Europejskiej w sprawie przestrzegania praworządności w Polsce.

