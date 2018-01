Cimoszewicz: w polityce głupie jest szukanie sobie wrogów, a nie przyjaciół





»

Nowelizacja ustawy o IPN upoważnia organizacje społeczne do składania doniesień - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz. - Jeżeli ustawa wejdzie w życie i pan mnie jeszcze raz zaprosi na podobną rozmowę, a ja powiem to, co dzisiaj, to jutro złożą one doniesienie do prokuratury i ta będzie mnie nękała - podkreślił były premier.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej. Sejm przyjął zmianę w piątek. W tym tygodniu ma się nią zająć Senat. Wiceszef MSZ: nikt nie będzie zaprzeczał zbrodniom popełnianym przez Polaków Do tej pory nie... czytaj dalej »

"Kontrowersyjne elementy" ustawy

Do tych przepisów odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jego zdaniem "ta ustawa, która wywołuje tyle dyskusji, nie tylko w naszym kraju, ale i poza naszym krajem, zawiera w sobie trzy kontrowersyjne elementy".

- Pierwszy: wprowadzenia karalności za posługiwanie się pojęciem polskich obozów koncentracyjnych, drugi: karalność za przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu współodpowiedzialności z czasów II wojny światowej, trzeci: wprowadzenie karalności za negowanie zbrodni nacjonalistów ukraińskich - wymieniał były premier.

"Karanie więzieniem za ignorancję jest złym pomysłem"

Zdaniem Cimoszewicza "w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z ignorancją, a nie działaniem w złej wierze" w sprawie stosunków polsko-izraelskich. - Karanie więzieniem za ignorancję zamiast rozszerzania edukacji jest złym pomysłem - ocenił.

Były premier przewiduje, że "jeśli prokurator rozpocznie postępowanie przeciwko dziennikarzowi czy politykowi zagranicznemu, dojdzie do kolejnej kompromitacji". - Jeśli prokuratura wystąpiłaby o ekstradycję jakiegoś dziennikarza, mielibyśmy wielką kampanię, pokazującą, jak Polska walczy z wolnością słowa na świecie - podkreślił Cimoszewicz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cimoszewicz: karanie więzieniem za ignorancję jest złym pomysłem

"Z zawstydzeniem odbieram próbę ucieczki od prawdy"

Cimoszewicz odniósł się też do karalności za przypisywanie polskiemu narodowi współodpowiedzialności za zbrodnie, zwłaszcza za Holokaust. Biskup Pieronek: ustawą chciano pokazać jacy my jesteśmy silni Biskup Tadeusz... czytaj dalej »

- Jest rzeczą oczywistą dla każdego rozumnego człowieka na świecie, że sprawcami Holokaustu, jego inicjatorami byli Niemcy. Natomiast ja jako Polak z zawstydzeniem odbieram próbę ucieczki od prawdy o tym, co działo się także, niestety, w wykonaniu Polski w czasie II wojny światowej - powiedział. - To nie było tylko Jedwabne - dodał.

"Kiedy można mówić o współodpowiedzialności narodu?"

Jak mówił Cimoszewicz, "niestety Polacy dopuszczali się potwornych, obrzydliwych, ohydnych zbrodni na swoich sąsiadach". - Bardzo trudno jest oszacować, ilu było tych tak zwanych szmalcowników. Szacunki zrobione przez wielu autorów zajmujących się tym zagadnieniem, wahają się między dwiema strasznymi liczbami. I najmniejsza, i największa są straszne. Od 50 tysięcy do 500 tysięcy Polaków było w to zaangażowanych - zaznaczył.

- Kiedy można mówić o współodpowiedzialności narodu? Jakim odsetkiem członków narodu czy danego społeczeństwa mierzyć taką granicę? - pytał.

- Jestem przekonany, że nie można mówić o współodpowiedzialności polskiego narodu za Holokaust, ale chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest takie bardzo proste i łatwe. Jeżeli mówimy o setkach tysięcy ludzi zaangażowanych w prześladowanie Żydów w czasie II wojny światowej, mamy do czynienia z poważnych problemem społecznym, moralnym, do którego powinniśmy się wszyscy umieć odnieść - komentował.

- Gdy chodzi o te nieszczęsne polskie obozy koncentracyjne, tym zajmowały się kolejne rządy przez wiele lat. Między innymi we współpracy z organizacjami żydowskimi. Te organizacje pomagały nam walczyć z tym stereotypem w swoich własnych krajach. Dzisiaj krytykują nas, bo uważają, że mają do tego podstawy. Także w moim przekonaniu mają do tego podstawy - zaznaczył Cimoszewicz.

Jak skomentował, w polityce głupie jest szukanie sobie wrogów, a nie przyjaciół.

Oglądaj Wideo: tvn24 Cimoszewicz: z zawstydzeniem odbieram uciekanie od prawdy o tym, co działo się ze strony Polaków w czasie II wojny

"Ustawa upoważnia do składania doniesień"

Były premier podkreślił także, że "ta ustawa upoważnia organizacje społeczne do składania doniesień". - Czyli jeżeli wejdzie ona w życie i pan mnie jeszcze raz zaprosi na podobną rozmowę, a ja powiem to, co dzisiaj powiedziałem, to jutro dwie czy trzy organizacje społeczne spod znaku nieomalże swastyki złożą doniesienie do prokuratury i ta będzie mnie nękała - powiedział.

- Mówię to na swoim przykładzie, ale to będzie dotyczyło bardzo wielu ludzi. To w sposób zupełnie oczywisty będzie służyło tłumieniu mówienia prawdy - ocenił.