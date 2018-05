Muzeum spuszcza z tonu i puszcza oko. Ich filmiki są hitem sieci

Rosły mężczyzna mieszający maleńką kawę zabiera zgryźliwego ojca na wystawę filiżanek. Kobieta, po namowie koleżanki, idzie oglądać rzeźby i robi sobie zdjęcia z ich gipsowymi pośladkami - filmikami w takiej konwencji zaczęło się reklamować poznańskie Muzeum Narodowe. - Nie można traktować muzeum jak miejsca sakrum, chcieliśmy pokazać, że to nie miejsce, gdzie trzeba wstrzymywać oddech - tłumaczy rzeczniczka.

"Dramat muzeum. Chcieli tylko zrobić spot, stworzyli złoto, które nie mieści się w żadnej gablocie" - pisze portal znany z ironicznych newsów na temat polskiej rzeczywistości.

Spot otwiera scena z umięśnionym mężczyzną z wytatuowanymi ramionami - odgrywa go "Waluś", Artur Walczak, były strongman z Gniezna. Siedzi z tatą przy staromodnej ławie, miesza swoją kawkę w groteskowo małej filiżance. Po docinkach ze strony ojca zabiera go do Muzeum Narodowego w Poznaniu, żeby pokazać mu "a jakie filiżanki mają!".

- Pracujemy nad tym, żeby pozyskać nowych gości. Czujemy potrzebę, żeby puścić oko do innego rodzaju publiczności. Chcemy przyciągnąć ludzi w wieku 25-40 lat - tłumaczy kampanię Aleksandra Sobocińska, rzecznik prasowy muzeum.

Jak mówi, plan zainteresowania ludzi ich sztuką chyba wypalił, bo w piątek od rana odbiera telefony z gratulacjami.

- Trzeba spuścić z tonu, nie traktować muzeum jako miejsca "sakrum", gdzie trzeba przyjść z bazą wiedzy. Chcieliśmy pokazać, że to nie miejsce, gdzie trzeba wstrzymywać oddech dla sztuki. Chcemy, żeby ludzie poczuli, że muzeum może być miejscem przyjaznym - mówi Sobocińska.

Oprócz filmiku z mięśniakiem i jego tatą, jest też taki, w którym wnuczka na łożu śmierci babci pyta, czy może sprzedać kieliszek, do którego babcia chowa sztuczne zęby:

Oglądaj Wideo: Muzeum Narodowe w Poznaniu Wnuczka jeszcze przed śmiercią babci rezerwuje jej stylowy kieliszek

I taki, w którym kobieta robi sobie zdjęcia z nagimi pośladkami jednej z rzeźb:

Oglądaj Wideo: Muzeum Narodowe w Poznaniu Kobieta robi zdjęcia pośladków rzeźb i zakochuje się w Malczewskim