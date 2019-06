Nowa Zelandia wycofuje się z Iraku





Władze Nowej Zelandii wycofają wszystkich swoich żołnierzy z Iraku do czerwca 2020 roku. Nowa Zelandia ma w Iraku niewielki kontyngent, składający się z tzw. personelu niebojowego, prowadzącego misję szkoleniową.

Bagdad "będzie pracował, ażeby osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie" Minister spraw... czytaj dalej » Premier Jacinda Ardern powiedziała, że liczba żołnierzy zostanie zmniejszona z 95 do 75 do lipca, do 45 do stycznia 2020 roku, a wszyscy wojskowi zostaną wycofani do czerwca przyszłego roku. Ardern ogłosiła również, że Nowa Zelandia zmniejszy liczbę personelu wojskowego w Afganistanie z 13 do 11 osób.

W Iraku Nowozelandczycy stacjonują w bazie wojskowej Tadżi na północny zachód od Bagdadu. Szkolą irackie siły m.in. w walce z bojownikami dżihadystycznego tak zwanego Państwa Islamskiego. Udzielają także Irakijczykom wsparcia medycznego i logistycznego.



Od 2015 roku - gdy rozpoczęła się nowozelandzko-australijska misja szkoleniowa - w Tadżi przeszkolono ponad 44 tysiące Irakijczyków. Australia, która w Tadżi ma około 300 ludzi, nie ogłosiła żadnych długoterminowych planów dotyczących misji.