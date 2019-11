Największy samolot pasażerski świata na pasie startowym. Obok walą pioruny

Video: TVN24 BiS

Airbusy A380 zostaną sprzedane na części

6.06 | Żadna linia lotnicza nie chciała przejąć dwóch pierwszych Airbusów 380, które Singapore Airlines postanowiły oddać po okresie leasingu. Właściciel leasingowanych maszyn - specjalizująca się w takim biznesie niemiecka firma Dr Peters Group - postanowiła więc sprzedać samoloty na części. Na razie nie wiadomo, za ile mogą być sprzedane. Maszyny mają po 11 lat, więc są relatywnie młode i mogłyby polatać co najmniej drugie tyle. Jak się jednak okazuje, nie ma rynku wtórnego na takie samoloty. Nie powiodły się negocjacje między innymi z British Airways a nawet Iran Air. Analitycy lotniczy podkreślają, że chodzi o maszyny z początku produkcji, w których pojawiało się kilka usterek, typowych dla nowych konstrukcji. A modernizacja byłaby zbyt kosztowna dla nowego właściciela. Zresztą niedawno pojawiały się spekulacje, że produkcja A380 w ogóle będzie zakończona, bo bardziej opłacalne są jednak mniejsze maszyny. Złożono jednak kilkanaście nowych zamówień przez linie Emirates, więc produkcja jest utrzymana. Airbus 380 to największy pasażerski samolot na świecie, maksymalnie może zabrać na pokład 850 pasażerów. Obecnie A380 latają w barwach 13 przewoźników. Do kwietnia tego roku wyprodukowano 225 takich maszyn, cena jednego egzemplarza to ponad 430 milionów dolarów.

»