Tradycyjne "hongi" z Williamem. Książę z "przynoszącą ulgę" wizytą w Nowej Zelandii

Książę William przybył do Nowej Zelandii z dwudniową wizytą na prośbę premier tego państwa, Jacindy Ardern. Jak stwierdziła premier, wizyta ta miała "przynieść ulgę" Nowej Zelandii po atakach terrorystycznych na meczety, w których 15 marca zginęło 50 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Nowa Zelandia połączona jest unią personalną z Wielką Brytanią, a jej oficjalną monarchą pozostaje brytyjska królowa Elżbieta II.

W czwartek podczas pierwszego spotkania w Auckland Ardern powitała Williama tradycyjnym maoryskim "hongi", polegającym na zetknięciu się nosami i czołami.

Krótko po przybyciu książę razem z premier wzięli udział w obchodach Anzac Day, wspólnego święta Australii i Nowej Zelandii. Święto to służy upamiętnieniu wszystkich, którzy zginęli podczas operacji wojskowych tych państw.

Anzac Day ustanowiony został w rocznicę rozpoczęcia krwawej bitwy o Gallipoli pomiędzy wojskami alianckimi i Turkami w 1915 roku. W bitwie tej, w której po stronie alianckiej brały udział tysiące żołnierzy z australijsko-nowozelandzkiego korpusu ekspedycyjnego ANZAC, zginęło około 450 tysięcy osób. Była to pierwsza duża bitwa pierwszej wojny światowej, w której udział wziął ten korpus.

Podczas obchodów w Auckland uczczono również pamięć ofiar zamachów w Christchurch, które głównodowodzący nowozelandzkiej marynarki James Glimour nazwał "okrutnym koszmarem", przez który "jako naród wciąż jesteśmy w żałobie".

Następnie William poleciał do Christchurch, gdzie spotkał się z ofiarami i rodzinami ofiar marcowych zamachów na meczety.

Jak na Twitterze poinformował Kensington Palace, odwiedził tam m.in. szpital dziecięcy, w którym spotkał się z pięcioletnim Alenem Alsatim i jego ojcem, Wasseimem. Oboje zostali ranni w marcowym ataku na jeden z meczetów. Pięciolatek odniósł wówczas "krytyczne obrażenia" i dopiero w tym tygodniu wybudził się ze śpiączki.

