Minister pojechała rowerem do szpitala. Chciała urodzić dziecko





»

Minister w rządzie Nowej Zelandii, Julie Anne Genter, pojechała rowerem do szpitala będąc w 42. tygodniu ciąży. Postanowiła urodzić.

Opóźniła terapię, by urodzić dziecko. Teraz jedyną nadzieją jest bardzo drogi lek Dziecko, które... czytaj dalej » Nowozelandzka minister ds. kobiet oraz wspomagania transportu i zdrowia z Partii Zielonych, Julie Anne Genter, pojechała na rowerze ze swojego domu do szpitala. Kobieta jest w 42. tygodniu ciąży. Chciała urodzić.

Nie udało się, mimo to jest zadowolona. Na Instagramie zamieściła zdjęcia z wyprawy.

"Piękny niedzielny ranek na wycieczkę rowerową do szpitala, aby w końcu urodzić to dziecko. Życzcie nam powodzenia! Ja i mój mąż pojechaliśmy rowerami, ponieważ w samochodzie nie było wystarczająco miejsca dla ekipy wspierającej" - napisała w opisie zdjęć.

Cyklistka

"To wywołało u mnie najlepszy możliwy nastrój" - dodała minister.

Przyznała, że podróż bardzo jej pomogła i żałuje, że nie jeździła częściej w czasie ciąży, ponieważ to mogłoby sprawić, że "praca szłaby do przodu".

Beautiful Sunday morning for a bike ride, to the hospital, for an induction to finally have this baby. This is it, wish us luck! (My partner and I cycled because there wasn’t enough room in the car for the support crew... but it also put me in the best possible mood!) #42weekspregnant #cycling #bicyclesarethebest Post udostępniony przez Julie Anne Genter (@julieannegenter) Sie 18, 2018 o 3:42 PDT

Genter jest znana ze swojego zamiłowania do jazdy na rowerze. O ciąży poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Zrobiła to pisząc, że ona i jej mąż będą musieli zamontować do roweru fotelik.

Urodzona w Stanach Zjednoczonych minister z Nowej Zelandii planuje wrócić do pracy 6 listopada.

Peter and I have some amazing news! We’re going to have get an extra seat for our bikes - we’re expecting our first child in early August. We are so happy. 2018 is going to be an even bigger adventure! Post udostępniony przez Julie Anne Genter (@julieannegenter) Lut 17, 2018 o 3:25 PST

Mamy w polityce

Premier wraca do pracy sześć tygodni po porodzie Premier Nowej... czytaj dalej » W 1970 roku pierwsza nowozelandzka minister urodziła dziecko w czasie kadencji. Sytuacja powtórzyła się 13 lat później.

W 2016 roku Australia zmieniła prawo, które od tamtej pory umożliwia kobietom karmienie piersią w czasie posiedzeń Izby Reprezentantów.

W ostatnich latach parlamentarzystki ze Szwecji i Włoch zwróciły na siebie uwagę przez głosowanie z dziećmi rękach.



Swedish MEP brings her baby to work in the most adorable voting session ever. pic.twitter.com/Legzyg7z6I — ian bremmer (@ianbremmer) 15 marca 2017