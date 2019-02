Spieszył się do pracy, nie odśnieżył auta. By coś widzieć, wystawiał głowę za okno

Video: Lubuska Policja

Nie odśnieżył auta, jechał z głową za oknem

04.02. | Mieszkaniec Nowej Soli tak spieszył się do pracy, że zamiast odśnieżyć pojazd, otworzył szybę boczną i jechał z głową wystawioną przez okno. Sporo go to kosztowało.

