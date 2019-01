Podała przez telefon hasła do konta bankowego. Nowa metoda oszustwa na policjanta





»

75-latka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta, powiedział, że jej oszczędności na rachunku bankowym są zagrożone przez hakerów. Poprosił o numer konta i hasła do logowania. Kobieta podała.

Nowa metoda oszustwa na policjanta pojawiła się w Bielsku-Białej. Podszywający się pod funkcjonariuszy nie wymagali od swojej ofiary, by fatygowała się po gotówkę do banku. Sami też nie wyszli z domu. Do kradzieży pieniędzy wystarczył im telefon i internet. Nabrały się na nową metodę oszustwa. "Poproszę kartę kredytową i pin" Tym razem... czytaj dalej »

"Proszę podać hasło do logowania"

75-letnia mieszkanka Bielska-Białej odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako policjant. Przekonywał kobietę, że pracuje nad sprawą hakerów. Straszył, że oszczędności zdeponowane na rachunku bankowym są zagrożone, a szajka oszustów rzekomo bez problemu dokonuje ich wypłat.

Aby uwiarygodnić swoje działanie zalecał, by bez przerywania połączenia wybrać numer alarmowy i potwierdzić dane policjanta. Gdy tylko kobieta to zrobiła, od razu zgłaszał się inny mężczyzna, który potwierdzał przedstawioną przez fałszywego policjanta legendę.

Dotąd było klasycznie: ofiara w starszym wieku, rozmowa telefoniczna, przechwytywanie numeru alarmowego dzięki przełączaniu rozmowy. Ale potem nastąpiło inne zakończenie - nie doszło do wypłaty pieniędzy przez ofiarę, spotkania w celu ich przejęcia czy instrukcji wrzucenia do kosza.

Po chwili w słuchawce ponownie odezwał się głos pierwszego "funkcjonariusza". Wypytywał kobietę o konta bankowe oraz zgromadzone na nich pieniądze. Wreszcie prosił ją o numer konta i hasła do logowania. Kobieta przekazała mu poufne informacje.

Pieniądze odzyskali, oszusta ścigają

Oszust przelał z konta 75-latki 35 tysięcy złotych na swój rachunek bankowy. Kobieta i jej mąż dopiero wtedy zaczęli podejrzewać, że mogli zostać oszukani. Natychmiast powiadomili o tym policjantów.

Błyskawiczne działanie śledczych z Bielska-Białej, którzy współpracowali w tej sprawie z policjantami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz funkcjonariuszami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu katowickiej komendy wojewódzkiej, doprowadziły do zablokowania konta oszustów. Policjanci dotarli do niego, analizując historię transakcji na koncie 75-latki. Kobieta wkrótce odzyska oszczędności.

Właściciela konta - oszusta metodą na policjanta - dotąd nie udało się zatrzymać. - Trwają czynności w celu ustalenia jego tożsamości - mówi Elwira Jurasz, rzeczniczka policji w Bielsku-Białej.

75-letnia bielszczanka miała szczęście. Wielokrotnie oszustom się udawało. Dlatego policja przypomina, że czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy ktoś podający się za funkcjonariusza prosi nas o pieniądze lub jakiekolwiek dokumenty czy dane umożliwiające dostęp do konta, kartę bankomatową i kod pin, numer konta i hasła do konta internetowego.

Bo: prawdziwy policjant nigdy nie żąda od obywateli pieniędzy. Nigdy też nie opowiada przez telefon o prowadzonych działaniach operacyjnych. Jeśli otrzymamy taki telefon, powinniśmy szybko podzielić się tym z najbliższymi, a najlepiej powiadomić policję.