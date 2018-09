Sędziowie: nowa KRS w pięć miesięcy zniszczyła dorobek poprzednich rad sądownictwa





Sześć uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zostało w czwartek opublikowanych na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Między innymi wezwano w nich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa do wstrzymania się od podejmowania uchwał, a także wezwano 15 powołanych przez Sejm sędziów KRS do złożenia mandatów.

Uchwały te przyjęte zostały zdecydowaną większością głosów wcześniej tego samego dnia.

Zobacz pełną treść uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

"Zniszczony dorobek" poprzednich Rad

W pierwszej z uchwał Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów "podnosi, że sposób ukształtowania części składu Krajowej Rady Sądownictwa poprzez powołanie przez Sejm 15-tu sędziów budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej oraz standardami unijnymi". "Żaden kraj w Unii nie mówi, że Polska postępuje praworządnie. Jesteście sami" Europejska Sieć... czytaj dalej »

W związku z tym, że "w przyszłości ważność uchwał podejmowanych przez wskazany organ może zostać zakwestionowana", sędziowie zwrócili się "do członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, by w imię ochrony interesów obywateli co najmniej wstrzymali się od podejmowania uchwał do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu".

W drugiej uchwale zgromadzenie "wyraża protest przeciwko działaniom władzy ustawodawczej, które doprowadziły do zawieszenia przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka". Wyrażono przekonanie, że przywrócenie zgodności funkcjonowania KRS "w zgodzie ze standardami Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa" umożliwi przywrócenie KRS praw członka i "zdejmie z polskich sędziów obraźliwy osąd co do uczestniczenia przez nas w wątpliwie demokratycznych czynnościach podejmowanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości".

W tym celu wezwano również 15 powołanych przez Sejm sędziów KRS do "złożenia mandatu członka tego organu". "Jako bezprecedensowe należy uznać, iż nowa KRS, powołana przez polityków, zaledwie w ciągu 5 miesięcy swojego funkcjonowania, zniszczyła dorobek poprzednich Rad Sądownictwa", wskazano. Kontrowersyjne powołania do Sądu Najwyższego Na razie nie 16,... czytaj dalej »

"Sprzeciw dla działań Prezydenta"

W trzeciej uchwale zgromadzenie oświadczyło, że wciąż uznaje siedmiu sędziów Sądu Najwyższego za sędziów w stanie czynnym. Chodzi o osoby, które ukończyły 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Wyrażono "sprzeciw dla działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który usunął czynnych sędziów Sądu Najwyższego, nie oczekując na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii zgodności z prawem unijnym nowych przepisów regulacji prawa krajowego", a także podziękowano pierwszej prezes SN Małgorzacie Gersdorf i innym sędziom SN za "działania na rzecz obrony niezależności SN".

W uchwale nr 4 wyrażono "stanowczy sprzeciw" wobec działań zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów: Michała Lasoty i Przemysława Radzika takich jak m.in. wzywanie do składania wyjaśnień Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak, czy wzywanie sędziów w charakterze świadków "w związku z ich udziałem w debacie publicznej bądź w związku z treścią wydawanych orzeczeń".

"Opisane wyżej czynności zastępców rzecznika dyscyplinarnego są niedopuszczalną próbą zastraszenia środowiska sędziów i zmierzają do podporządkowania sądów i sędziów władzy polityków, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości", stwierdzono. Rzucała oszczepem, teraz rzuca słowami. "Dla niej wolność to jest to, czego chce PiS" Krystyna... czytaj dalej »

Ku szybkiej i skutecznej ochronie prawnej

Uchwała nr 5 dotyczy wyrażenia przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów "jednoznacznie krytycznej oceny pracy SSR (sędziego sądu rejonowego) Dariusza Drajewicza na funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie d/s Karnych".

"Rok pełnienia funkcji wiceprezesa wykazał, że Pan Sędzia Dariusz Drajewicz nie jest w stanie efektywnie i skutecznie zarządzać pionem karnym największego w Polsce Sądu Okręgowego ani pionami karnymi sądów rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie", stwierdzono i zwrócono się do ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziego z tej funkcji.

W ostatniej, szóstej uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów SO w Warszawie zaapelowało do sędziów delegowanych do sądów wyższej instancji o "rozważne formułowanie wniosków, o których mowa w art. 47b § 5 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. o zwolnienie z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych w poprzednim miejscu służbowym, w szczególności poprzez uwzględnienie sytuacji macierzystego wydziału oraz sądu, jak również stopnia zaawansowania rozpoznawanych spraw".

Zwróciło się także do "Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie o uwzględnianie, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmiany miejsca orzekania sędziów, sytuacji zarówno w nowym, jak i poprzednim miejscu służbowym sędziego, w tym w szczególności stopnia zaawansowania spraw prowadzonych przez danego sędziego" z uwagi na, jak uzasadniono, dobro wymiaru sprawiedliwości oraz dobro obywateli, "którzy domagają się udzielenia im szybkiej i skutecznej ochrony prawnej".