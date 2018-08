Konflikt gangów w Londynie. Zaostrzono środki ostrożności na festynie Notting Hill

Video: Aleksander Przybylski / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Mieszkańcy Londynu solidarni w obliczu wzrostu ataków bronią...

Tylko od początku roku w Londynie nastąpiło ponad 1300 ataków z wykorzystaniem noża. To średnio siedem ataków dziennie. Zginęło w nich ponad 50 osób. Noże, tasaki, a nawet miecze - to nowa, ulubiona broń przestępców. Policja robi co może, ale może niewiele. Mieszkańcy mają swoje inicjatywy. Wśród nich - sklepikarze, którzy chcą udzielać schronienia tym, którzy są zagrożeni. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

