Konstrukcja Notre Dame "ocalona od całkowitego zniszczenia"

Jeden z symboli Paryża, katedra Notre Dame, w poniedziałek wieczorem stanęła w ogniu. Strażacy przez wiele godzin walczyli z pożarem. Początkowo wydawało się, że nie uda się ocalić świątyni - runęła iglica, spłonął dach. Po godzinie 23 szef paryskich strażaków Jean-Claude Gallet poinformował, że "można uznać, iż główna struktura świątyni została uratowana". Gwałtowny pożar został opanowany przed godziną 4 nad ranem we wtorek. Prezydent Francji zapowiedział odbudowanie katedry.

- sygnał o pojawieniu się ognia straż pożarna otrzymała o godzinie 18.50 w poniedziałek;

- w akcji uczestniczyło około 400 strażaków, którzy na wezwanie zareagowali po 6 minutach od zgłoszenia;

- w kilka godzin ogień opanował dużą część świątyni, doprowadzając do zawalenia się kilkudziesięciometrowej iglicy, spłonął także dach budynku; główna struktura katedry została uratowana i zachowana. Ocalono także jej dwie wieże;

- wewnątrz katedry znajdowały się między innymi XVII-wieczne organy, dzwonnica, gotyckie rozety i witraże, relikwie Męki Pańskiej, a także relikwiarz drzewa Krzyża Świętego; udało się ocalić między innymi Koronę Cierniową;

- prezydent Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę zabytku; paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry;

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonąca katedra. Zdjęcie udostępnione przez francuskie MSW Fot. Ministère de l'Intérieur Fot. Ministère de l'Intérieur

Runeła iglica katedry Fot. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / EastNews Fot. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / EastNews

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Katedra Notre Dame w płomieniach Fot. Reuters Fot. Reuters

Płonie iglica katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Runeła iglica katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Ludzie obserwują pożar Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Podczas pożaru zawalił się dach katedry Notre Dame Fot. PAP/EPA Fot. PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry z mostów na Sekwanie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie dach katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Ludzie modlą się Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Paryżanie gromadzą się na ulicach Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Przed katedrą zgromadziły się tłumy Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Emmanuel Macron odwiedził Notre Dame po pożarze Fot. PAP/EPA/YOAN VALAT Fot. PAP/EPA/YOAN VALAT

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Zniszczony dach katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat/PAP/EPA Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Strażacy dogaszają pożar Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA













































































































Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry Notre Dame w Paryżu. W nocy z poniedziałku na wtorek przesłuchano robotników zaangażowanych w prace remontowe na dachu, gdzie prawdopodobnie zaprószono ogień.

Pożar, który o godz. 18.50 w poniedziałek wybuchł w katedrze Notre Dame, został ugaszony we wtorek przed godziną 4 nad ranem - podał dziennik "Le Figaro", powołując się na źródła w straży pożarnej.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać było płomienie i kłęby czarnego dymu wydobywającego się z budynku zabytkowej świątyni. Niedługo później runęła iglica, wkrótce potem cały dach katedry. Wydawało się, że nie uda się powstrzymać ognia, z którym strażacy walczyli na zewnątrz i w środku świątyni.

"Kluczowe minuty"

Konstrukcja Notre Dame "ocalona od całkowitego zniszczenia" Jeden z symboli... czytaj dalej » - Walczymy o każdy centymetr, metr po metrze - podkreślał po godzinie 21 rzecznik straży pożarnej.

Jak przekazał, na miejscu pracuje 400 strażaków, którzy na wezwanie zareagowali po 6 minutach od zgłoszenia. Ze względu na rozmiar katedry musieli jednak czekać na ściągnięcie specjalistycznych wysięgników.

Zaznaczał, że kluczowe na tamtym etapie prac było powstrzymanie ognia przy północnej dzwonnicy.

- Jeśli się zawali, mogą sobie państwo wyobrazić skalę zniszczenia - ostrzegał.

Emmanuel Gregoire, zastępca burmistrz Paryża, wyjaśniał w telewizji BFM, że w pierwszej kolejności służby skupiły się na zabezpieczeniu terenu otaczającego katedrę i zapewnieniu bezpieczeństwa turystom i mieszkańców okolicy. Podjęto też próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz.

Przed katedrą, w bezpiecznej odległości, gromadziły się tłumy, by obserwować walkę z żywiołem. Wielu ludzi modliło się.

"Jestem smutny, widząc, jak pali się część nas"

"Podobnie jak wszyscy moi rodacy dziś wieczorem jestem smutny, widząc, jak pali się część nas wszystkich" - napisał na Twitterze Emmanuel Macron. Wcześniej odwołano zaplanowaną na wieczór emisję orędzia prezydenta do narodu, w którym miał się odnieść do wyników debaty obywatelskiej, zainicjowanej w reakcji na protest "żółtych kamizelek".

Macron udał się się na miejsce pożaru. W nocy, po ugaszeniu pożaru, zapowiedział odbudowanie katedry.



Źródło: PAP/EPA Emmanuel Macron przybył pod płonącą katedrę Notre Dame

Wyrazy współczucia popłynęły do Paryża i Francuzów z całego świata.

"Główna struktura została uratowana"

Po godzinie 22 wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przyznawał, że "nie jest pewne", czy uda się ocalić katedrę.

Po 23 szef paryskich strażaków Jean-Claude Gallet poinformował jednak, że "można uznać, że główna struktura została uratowana". Dodał, że wygląda na to, iż udało się zachować obie potężne wieże fasady. W czasie akcji ranny został jeden ze strażaków.

Biskup Patrick Chauvet przekazał, że z płonącej katedry udało się ocalić Koronę Cierniową, jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, a także "niektóre kielichy". Usunięcie dużych obrazów okazało się niemożliwe.

Prace remontowe

W ostatnim czasie w katedrze Notre Dame rozpoczęły się prace remontowe. Renowacji podlegać miała między innymi iglica. Prace te wymagały ogromnego rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 metrów wysokości. Strażacy podali, że pożar może mieć "potencjalnie związek" z pracami renowacyjnymi. Śledztwo w sprawie jego przyczyn wszczęła paryska prokuratura.

Katedra Notre Dame to jeden z najbardziej znanych symboli francuskiej stolicy. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Ukończoną w połowie XIV wieku gotycką świątynię każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat.

Źródło: Google Maps Płonie katedra Notre Dame w Paryżu

Źródło: Etienne Laurent / PAP / EPA Katedra Notre Dame to jeden z symboli Paryża

